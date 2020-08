Consultorio de Coaching: "La hija de mi pareja es encantadora, pero no me hago con ella, y además estoy embarazada"

Cada semana 20minutos pone en marcha un consultorio de coaching. Nuestra experta, Magda Barceló, responde a cuestiones que tienen que ver con las estrategias para tener las habilidades necesarias que nos ayuden a abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

¿Cómo afrontar una pérdida personal y profesional?

PREGUNTA Llevo casi diez años co-dirigiendo con otra persona un centro sanitario. Nuestra relación era de amistad y juntos logramos muchas cosas. Esta persona acaba de fallecer y no sé como afrontar la nueva situación. Me siento triste y también me faltan fuerzas sobre cómo afrontar el liderazgo de la institución, si sola o con una nueva persona.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La muerte nos recuerda brutalmente la única constante en la vida: la no permanencia . En su caso, la pérdida de una persona cercana personal y profesionalmente. A mi entender, no existen atajos para transitar esta situación.

Le invito a navegar el duelo. Sentir esta pérdida, celebrar todo lo bueno que le trajo esta persona y a discernir cuándo ha llegado el momento de soltar, de dejar ir. No se apresure. Busque apoyo si lo necesita y confíe.

Le dejo unas líneas del poema “In Blackwater Woods”, de Mary Oliver (mi traducción):

Para vivir en este mundo

has de ser capaz

de tres cosas:

amar aquello mortal;

sostenerlo

con todo tu ser sabiendo

que tu propia vida depende de ello;

y, cuando llegue el momento: dejarlo ir,

dejarlo ir.

¿Me hago la prueba del coronavirus o no?

PREGUNTA Desde que empezó lo del coronavirus, mi hijo contrajo una gripe “rara” – tos seca, mucha fiebre…- el pediatra dijo que era gripe, se curó y no le dimos más importancia. Después del confinamiento mi pareja ha viajado por motivos de trabajo. Yo me he cuidado, pero no excesivamente.

Tampoco he tomado riesgos inecesarios, pero he vuelto a la normalidad de comprar, socializarme, hacer deporte…He tenido algún episodio de dolores musculares y también de molestias gastrointestinales. Ahora me encuentro bien.

Mi hermano es médico e insiste en que me haga la prueba del covid para saber si lo he pasado. Yo no sé que hacer. Soy un poco hipocondríaca y no estoy seguro que fuese algo positivo para mí ni para la familia.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Información, información. Estamos saturados de información. Sin embargo las cosas son complejas y multidimensionales, incluído el coronavirus y los susodichos tests.

Usted duda de la utilidad de hacerse esta prueba. No está seguro de que le aporte nada, y tal vez, si sale positivo, le empuje a angustiarse más de lo necesario. Además ahora usted se encuentra bien y esto es lo que cuenta.

Le invito a confiar en su intuición, a darle las gracias a su hermano por sus buenas intenciones, y a seguir con su vida, poniendo el foco en aquello que usted decida.

¿Cómo ganarme a un miembro de la familia?

PREGUNTA Hola doctora. No sé como afrontar emocionalmente una situación que para mí es complicada. Convivo desde hace dos años con un hombre que aporta una hija de 7 años a la pareja. La niña es encantadora, sin embargo, no logro “hacerme con ella”, no sé si me explico, no logro integrarla en la normalidad de la nueva situación.

No quiero ser su 'madre 2' ni mucho menos, pero quiero ayudarla a que ella supere la separación de su padre. Mi pareja dice que esto es cuestión de tiempo, pero yo no lo veo claro. Además, ahora me he quedado embarazada (daré a luz en febrero más o menos) y no sé cómo va a ser todo, si incluso puede ir a peor. Necesito consejos. Un saludo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La relación con la hija de su pareja de siete años no es como le gustaría. Le preocupa que pueda ir a peor. Tiene una idea de cómo le gustaría que fuera, y lo que se desvía de su expectativa le genera sufrimiento.

Dice que “la niña es encantadora”. Es fantástico que la aprecie. Le invito a simplemente estar presente con ella. No intente “ganársela”, ni “hacerse con ella”. Entiendo sus buenas intenciones, pero no creo que sea la persona más indicada para ayudarla a superar la separación de su padre.

Simplemente dele espacio, muéstrele su cariño de la forma más natural posible. Es posible que su pareja tenga razón y que el tiempo le ayude a asimilar la nueva situación.

¿Qué significa para usted “que ella supere la separación de su padre”? ¿Por qué necesita que lo haga? En sus palabras percibo cierta incomodidad, especialmente cuando dice que “no logro integrarla en la normalidad de la nueva situación”. ¿Qué significa “la normalidad de la nueva situación” para usted?

Me pregunto ¿hasta qué punto la niña le recuerda la vida previa de su pareja, a la que a usted le gustaría dejar atrás? O incluso el hecho de que ella representa un vínculo de por vida de su pareja con la madre de la niña.

Tal vez se trate de estos motivos o de otros, en cualquier caso es importante que sea consciente -a mi entender actualmente no lo es- de aquello que la mueve a comportarse de determinado modo en este nuevo marco familiar.

La niña seguramente sea un testimonio vivo del dolor inherente en cualquier ruptura familiar o separación. En tal caso, no intente ignorar este dolor, ese duelo. Dese permiso para sentirlo en su propia piel, y dé espacio a los otros miembros para que lo sientan también, especialmente a la niña. Honrando este dolor, honrando este amor, sentará las bases para incluirlo y trascenderlo en la nueva constelación familiar que juntos están creando.