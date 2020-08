¿Hay radares en todos los paneles informativos? ¿Cómo saber en cuáles sí?

Los paneles informativos instalados en las principales carreteras españolas, sobre todo autopistas y autovías, sirven para regular el tráfico e informar a los conductores de la situación las carreteras y de posibles imprevistos, como atascos o accidentes.

Estos carteles electrónicos se manejan desde los Centros de Gestión del Tráfico de la DGT, que suman ocho en total, y tienen espacio para proyectar mensajes de hasta 36 caracteres. Además, también pueden incluir símbolos y señales.

Pero más allá de informar a los conductores, en algunos de estos carteles también se colocan radares. Desde estos puntos, que tienen una vista privilegiada de la carretera, se controlan infracciones como la velocidad, el uso del cinturón o del móvil.

Estas cámaras se denominan de pórtico y se suele habitar una por carril, en la misma estructura que sujeta el cartel. A veces se colocan en la parte delantera y, otras, por detrás de la pantalla. Pero, ¿en todos los carteles informativos hay radares instalados?

Cómo saber dónde hay radares

No en todos los carteles informativos hay instalado un radar, sea de velocidad u de otro tipo. Y el mensaje del panel no avisará de si cuenta con un cinemómetro o no, ya que los caracteres se reservan para avisar de posibles problemas de circulación.

Pero la Dirección General de Tráfico está obligada por ley a informar de la situación de sus radares, al menos, de los fijos (ya que con los móviles hay cierta libertad de interpretación de la norma). Por tanto, para saber en qué paneles la DGT ha instalado una cámara es tan sencillo como consultar su registro de radares.

Además, la posición de las cámaras fijas suele estar avisada por carteles a lo largo de la vía, que se colocan varios metros antes de llegar al radar, habitualmente. Por tanto, si pasamos por una señal de este tipo y a los pocos metros hay un panel de mensaje, será muy posible que detrás de él esté instalado el cinemómetro.