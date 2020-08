Estos son los auriculares inalámbricos que Amazon ha rebajado hoy un 44%: pueden ser tuyos por menos de 20 euros

Después del boom que han generado, pocos son los que no han disfrutado ya de las ventajas de tener unos auriculares bluetooth. Que las almohadillas sean cómodas y ergonómicas, una buena calidad de sonido marcada por la impedancia y la sensibilidad o una autonomía capaz de aguantar nuestras rutinas son solo algunas de las características que han logrado que estos wearables conquisten el corazón de techies y no tanto. Esto ha supuesto, no obstante, que los usuarios exijan cada vez mejores prestaciones que satisfagan todo lo que esperan de estos dispositivos que les acompañan en, prácticamente, todas las actividades de su día a día.

Y, la verdad, no es de extrañar, pues el hecho de que no lleven cables y que no necesiten estar conectados durante varias horas a la corriente facilita (¡y mucho!) su uso. Claro que, para conseguir un modelo que cumpla estos y los anteriores requisitos, hay que estar dispuestos a desembolsar una cantidad de dinero suficiente que cubra todas estas garantías imprescindibles... ¿O no?

Si algo hemos ganado con su popularidad es que aumenten las marcas con ganas de acercar modelos de calidad a precios más asequibles que, además, pueden estar sujetos a rebajar que mejores más si cabe su coste final. Este es el caso de los auriculares bluetooth que protagonizan hoy las ofertas flash de Amazon: son de Moosen, destacan por su autonomía y su calidad de sonido y, además, están rebajados un 44%, por lo que pueden ser tuyos por menos de 20 euros.

Por qué deberías aprovechar esta oferta

Buena calidad de sonido. Envolvente, estéreo y de alta fidelidad. Así es el sonido que ofrecen estos auriculares impermeables que, además, se ve potenciado por la tecnología de cancelación de ruido.

Envolvente, estéreo y de alta fidelidad. Así es el sonido que ofrecen estos auriculares impermeables que, además, se ve potenciado por la tecnología de cancelación de ruido. Conectividad estable . Este modelo está equipado con ‘bluetooth’ 5.0, que ayuda a establecer una conexión estable sin interferencias, tanto en música como en llamada. Estos auriculares ofrecen hasta cuatro veces el rango de comunicación convencional para mejorar la estabilidad.

. Este modelo está equipado con ‘bluetooth’ 5.0, que ayuda a establecer una conexión estable sin interferencias, tanto en música como en llamada. Estos auriculares ofrecen hasta cuatro veces el rango de comunicación convencional para mejorar la estabilidad. Una batería duradera. Con una sola carga, estos dispositivos pueden ofrecer hasta 4,5 horas de batería, que puede ampliarse hasta un día entero con el estuche de carga, lo que nos evita tener que depender de cables.

Con una sola carga, estos dispositivos pueden ofrecer hasta 4,5 horas de batería, que puede ampliarse hasta un día entero con el estuche de carga, lo que nos evita tener que depender de cables. Uso sencillo. Una vez emparejados los auriculares con el teléfono por primera vez, estos se conectarán automáticamente al sacarlos de su estuche de carga. Además, disponen de un control táctil para que sea más fácil reproducir música, subir el volumen o contestar a las llamadas.

