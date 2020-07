El truco para conseguir que una lavadora te quepa en la maleta está en Amazon... ¡y cuesta menos de 20 euros!

Viajar es uno de los placeres más compartidos. Y, la verdad, no es de extrañar: a quién no le gusta escapar de la rutina en una ciudad que llevábamos años queriendo conocer o en un paraje recóndito en el que reconciliarse con la naturaleza. Dos de los muchos planes que conllevan las vacaciones y que, sin embargo, a veces quedan ensombrecidos por el drama de cada verano: hacer bien la maleta. Aunque la mayoría conocemos (y ponemos en práctica) los trucos que asegura un buen resultado en tiempo récord), la realidad es que el equipaje suele ser desastroso al comienzo... y peor si cabe cuando finalizan los días de asueto. Y es que la ropa sucia ayuda, y mucho, a empeorar la (no) distribución.

De hecho, son muchos los que, llegados los últimos días en el destino elegido, se dedican a lavar algunas prendas para intentar que el equipaje de vuelta sea más ordenado, higiénico y que, además, nos ahorre algo de tiempo cuando lleguemos a casa con el síndrome postvacacional. Claro que no todos los sitios a los que vamos en verano tienen lavadora; pero, ¿y si te dijésemos que puedes meter la tuya en la maleta y llevarla donde quieras?

Lejos de conseguir que nuestro gran electrodoméstico encaje entre nuestros enseres, la solución que te damos es un extra que hemos encontrado en el catálogo de Amazon: una lavadora portátil hecha de PVC ideal para limpiar cualquier tipo de prenda, ya sea interior o ropa de montaña.

Esta es la solución para lavar nuestra ropa fuera de casa. Amazon

Para usar esta lavadora portátil, tal y como destacan desde Amazon, solo hay que introducir las prendas que se quieren lavar en la bolsa, echar la cantidad de agua y detergente recomendada y agitar durante unos segundos para que todo el contenido se mezcle y el jabón genere burbujas. Después, lo mejor es dejar durante un tiempo prudencial la ropa a remojo antes de utilizar el tapón de la zona superior para vaciar la mezcla inicial y sustituirla por agua para enjuagar la ropa. Una vez listos estos pasos ya solo queda tender las prendas y seguir disfrutando del equipaje tal y como lo sacamos de casa.

Cuatro estrellas de los usuarios

Aunque también hay quien no está contento con el resultado de esta lavadora portátil, la mayoría de los usuarios que ya lo han probado parecen estar conformes con sus servicios y, por ello, este producto ostenta cuatro de las cinco estrellas doradas de Amazon. De él dicen que es fácil de usar, cómodo de transportar y que, además, suficiente para lavar con éxito aquellas prendas que no pueden esperar a nuestra vuelta para ir a la lavadora.

