Consultorio de Psicología: "Mis padres me empujan a estudiar carreras técnicas que no me gustan y no sé qué hacer"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Mentiras en la pareja

PREGUNTA Llevo 6 meses con mi pareja y hemos estado compartiendo desde la cuarentena todo; hogar y mis dos hijos que tengo, que no son de él. Hace una semana me mintió diciendo que iba de trabajo a un evento.

Mis sentimientos se desarmaron y empecé a sentir que se había aprovechado de mí y de lo buena que he sido con él. Volvió a casa después de 3 días sin vernos y me habló con la verdad y le perdoné, pero no me siento segura y tengo desconfianza.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está claro que ha habido un antes y un después en su relación a partir de la mentira de su pareja. Dice que le perdonó, pero siente mucha desconfianza.

Una cosa es cómo nuestra mente puede racionalizar la situación y llegar al perdón y otra cómo manejamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es importante que lleguen a un acuerdo en su relación que no les asfixie y que les permita darse el tiempo que necesitan para analizar con calma lo que realmente sienten y desean.

Ese 'pacto' podrá ayudarles a ver con objetividad la situación actual. No tiene sentido forzar los sentimientos, pero tampoco hay que terminar definitivamente con una relación que quizás merezca otra oportunidad.

Un buen ejercicio puede ser que los dos lean sobre lo que les ha ocurrido. En el libro 'Amar sin sufrir' detallo cómo actuar en estas circunstancias y cómo llegar a un acuerdo antes de decidir si hay que continuar o poner punto y final a la relación.

Ante una situación así, usted se sentirá mejor si tiene la sensación de haberlo intentado por su parte; una ruptura prematura lleva a muchas personas a sentirse mal al poco tiempo, pensando que no lucharon por la relación. Finalmente, no deje de analizar lo que esta crisis les está mostrando.

Afloraron los celos

PREGUNTA Recientemente me habló mi ex, estuvimos hablando un tiempo y hace poco invitó a un amigo de ella y, obvio, mis celos salieron a brote, ya que creí que ella quería algo serio o así.

Le expliqué y hablé con ella sobre mis celos y terminó diciéndome que ella quería salir con otras personas y ver qué salía, si amistad, sexo o nada. Corté toda comunicación, solo que ahora no se cómo sentirme al respecto, fue una relación de 5 años y mató todas mis esperanzas de una pareja que sea fiel.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su ex se encuentra en un momento vital muy diferente al suyo. Usted pensó que aún había posibilidades de tener una relación “seria” y ella está en etapa de “exploración”. Hizo bien en cortar todo tipo de comunicación con ella, pues usted lo pasa mal y eso sería abrir y abrir más heridas. E

l cómo se siente ahora mismo, pues es lógico que se sienta mal, ya que fue una relación larga en el tiempo y con mucha implicación, al menos por su parte; pero no dude que lo que ha hecho es lo correcto.

El tiempo y tratar de trabajar con su mente para no obsesionarse con la relación con su ex le ayudarán a salvar esta crisis. Es importante que “sane” bien sus heridas, para que esta experiencia no condicione negativamente relaciones futuras.

Quiero ser psicólogo

PREGUNTA Me gustaría estudiar psicología como carrera profesional; desempeñarse laboralmente en alguno de sus campos de aplicación, mi inquietud es sobre cómo podría hacerlo de la manera correcta, ¿qué consejos le darían a una persona que quiere estudiar un pregrado en psicología?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Psicología es una carrera muy bonita, aunque más difícil de lo que habitualmente mucha gente cree, y como profesión proporciona una satisfacción enorme. No se obsesione ahora pensando qué especialidad debería tomar, eso lo verá con claridad a lo largo del grado; lo importante es que tenga claro que el ejercicio de la psicología exige una sensibilidad muy especial, donde el equilibrio emocional es clave.

No solamente hay que ser personas empáticas, con capacidad de análisis, muy volcadas en la ayuda a los demás; también hay que saber que vivirá situaciones difíciles, que el conocimiento profundo de la conducta humana le dará muchas claves en su día a día, pero también pondrá a prueba su resistencia y su equilibrio emocional.

Piense si es una persona que es capaz de transmitir y generar confianza, que conserva la calma en situaciones difíciles, que no se hunde en las dificultades…, y que sabe que la psicología es, más que una profesión, una forma de vida.

Sin control de mi vida

PREGUNTA Tengo 25 años y desde que tengo uso de razón he tenido problemas emocionales. Mi situación familiar ha sido y es muy inestable y las relaciones entre nosotros son bastante tóxicas. No obstante, hace cinco años empecé a ir a terapia y todo cambió; sentí que por primera vez tenía el control de mi vida y podía ser feliz.

Empezó el confinamiento y siento que me estoy degenerando. Al principio cumplía con las entregas y los trabajos de la universidad, pero ya no soy capaz ni de eso. Lo que le daba sentido a mi vida era cumplir con mis estudios porque sentía que era lo que me sacaría de mi situación actual. Veo cómo los demás compañeros son capaces de sacarlo todo adelante y yo no. No doy más de mi...

Para más inri, esta última semana me ha empezado a doler mucho la cabeza y a tener otras dolencias físicas, estoy segura de que es psicosomático. El problema es que soy algo hipocondriaca y me están empezando a dar ataques de ansiedad por las noches. Empiezo a darle vueltas a la cabeza y llego a creerme que tengo el coronavirus, un tumor o cualquier otra enfermedad grave.

Sé que puede parecer gracioso pero es aterrador cuando empiezo a perder el control de mí misma y entro en un pensamiento de ese tipo que derivan en otros y así sucesivamente. No sé cómo parar todo esto, siento que estoy en un río, que me arrastra la corriente y que no tengo ninguna rama a la que sujetarme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todo parece indicar que necesitas ayuda profesional y la necesitas de forma urgente. Por lo que cuentas, has activado tus 'alertas' y estás en situación de 'alarma' constante; de ahí que no descanses, que no rindas intelectualmente, que somatices…

Tú ya has tenido tratamiento psicológico y te fue muy bien. Necesitarías de nuevo tener una terapia que te ayudase a recuperar el control de tus emociones y de tus pensamientos irracionales.

Sabes que puedes conseguirlo, aunque ahora mismo el agotamiento y los miedos se hayan apoderado de ti y son los responsables de tu estado actual. No lo dudes, ya verás cómo pronto recuperas 'el control' de la situación.

En libros como 'La Inutilidad del sufrimiento' y 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo salir de situaciones como la que tú tienes ahora. En cuanto pases a la acción, empezarás a ganar en seguridad y tu rendimiento mejorará.

Prefiero Humanidades

PREGUNTA Hola doctora, el próximo curso comienzo la Universidad y mi duda es qué carrera hacer. Mi vocación me lleva hacia carreras de humanidades pero mis padres me presionan para que elija carreras técnicas, informática, programación o alguna ingeniería. No sé cómo llevar esto, no me siento apoyado. Tengo miedo a equivocarme. ¿Qué me aconseja?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda es una decisión difícil y trascendente. En estos casos, los psicólogos somos de gran ayuda. Hablaríamos con tus padres y les diríamos que vamos a realizar una evaluación pormenorizada de tu caso, para que no fracases en tus estudios y puedas elegir una carrera acorde a tus competencias y motivaciones.

Lo que hacemos es verte, analizar cuáles son tus principales habilidades, intereses, capacidades…, y a partir de ahí ofrecemos un abanico claro de cuáles serían las mejores opciones.

Los resultados los comentaríamos contigo y, si te parece bien, también con tus padres, para que te apoyen en la decisión final. Es importante saber lo que te motiva, pero también aquello que más se adapta a tus características.