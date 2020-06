Consultorio de Psicología: "Mi hermano tiene 35 años y se comporta como un adolescente: videojuegos, no trabaja..."

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Entablar relación con un chico

PREGUNTA Me gusta un chico, trabaja en un bar muy cerca del lugar donde yo trabajo. He ido a comprar allí pero, claro, me pongo muy nerviosa que hasta las manos me tiemblan... Dejo de ser esa chica divertida y espontánea por nervios, mi confianza es casi nula porque no sé si le llegaré a gustar. No sé cómo llegarle y sacarle conversación.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando las emociones te bloquean, lo ideal es intentar ser tú misma y actuar con espontaneidad. Ahora mismo tu mente ha aprendido la conducta de bloqueo, cuando estás delante de él te bloqueas.

Una buena opción para salir de esta situación es cambiar las circunstancias. Por ejemplo, intenta ir acompañada de alguien, una amiga o amigo; esto va a facilitar que tú te comportes con más naturalidad y que este chico vea realmente como eres. Además, siempre es más fácil provocar una conversación intrascendente entre tres personas que entre dos personas.

En definitiva, cambia la situación, para que cambie tu respuesta e intenta abordarle, en un momento posterior, con alguna observación que le resulte interesante (por ejemplo: he observado que eres muy metódico, o perfeccionista, o divertido… en tu trabajo…). Ese tipo de observaciones favorecen una comunicación más fluida.

Coraje interno y agresividad

PREGUNTA No sé cómo manejar mis emociones. Últimamente me he portado mal con mi mamá, además de que ya lo había hecho con mi novia. Cuando me pasa siento un coraje interno, al momento de que alguien dice algo que no me parece y entonces me dan unas ganas inmensas y respondo a la defensiva.

Antes era del tipo que prefería callarme pero ya me cansé. Porque no me escuchan. Para sacar esto solía golpear algo. Recientemente me molestó que ella ya me había llamado la atención en cuanto a mis tiempos de salida.

Cuando siento ese coraje interno me hace pensar o sentir que lo dicen para provocarme. No soy muy racional y me enojo muy fácilmente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está claro que tu respuesta no solamente es errónea, es ofensiva y agresiva con las personas que padecen tu falta de autocontrol emocional. No busques excusas, no es coraje interno, es falta de un mínimo control de tus impulsos, que hace que termines en una conducta de agresión, que fácilmente puede llegar al maltrato.

Necesitas ayuda profesional a nivel psicológico para que puedas tener conductas racionales y trabajen contigo tus pensamientos irracionales, que son los que te provocan esas respuestas. No lo dudes. En el libro 'La inutilidad del sufrimiento' detallo las técnicas que nos permiten alcanzar ese autocontrol que tú no tienes.

Padres estrictos

PREGUNTA Voy a cumplir 19 años. Mis padres son muy estrictos y nunca me han dejado salir a ningún lado, ni con amigas y mucho menos amigos. Me gusta un chico, él y yo queremos empezar a salir y ver si se nos da empezar una relación, pero tampoco me dejan salir. Con todo esto ya me estoy empezando a sentir deprimida. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos una buena alternativa suele ser buscar una intermediación, una figura que hable contigo y con tus padres para mejorar vuestra relación y vuestra convivencia.

Si esa opción es poco viable, comenta a tus padres que tienes tu ánimo muy bajo y que te gustaría tener ayuda psicológica, para ver cómo puedes mejorar. En estos casos, los psicólogos lo que hacemos es valorar el caso, hablar con tus padres, trabajar contigo y tratamos de encontrar un Acuerdo razonable de convivencia, que incluya salidas, obligaciones, derechos…

Dejar al psicólogo

PREGUNTA En una anterior contestación a mi consulta me recomendaron que dejara el psicólogo pues tenía dependencia afectiva de él, como me pasa por mucha gente. Soy la que tenía trastorno de personalidad dependiente. Lo intento, llevo 15 días desde que le dejé y me siento muy mal.

El me estaba ayudando mucho y me siento coja emocionalmente, creo que sigo necesitando su apoyo. Se lo expliqué y me dijo que lo entendía, que era lo mejor que podía hacer por mí y por mi autoestima.

Lo estoy pasando mal, quiero saber si lo superaré algún día y conseguiré dejar de echarle de menos y de echar sobre todo de menos nuestra complicidad. Era la primera vez que me sentía valorada y querida en mi vida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Hiciste bien en dejarlo, no tenía sentido alimentar esa dependencia. Pero no se trata de dejarlo y pretender tú sola superar esta situación; probablemente te vendrá muy bien trabajar con otro especialista, que te ayude a trabajar tu autonomía, tu seguridad y tu confianza en ti misma. En libros como 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo conseguirlo.

Convivencia dificil

PREGUNTA Mi hermano va a cumplir 35 años y se sigue comportando como un adolescente (solo se preocupa de los videojuegos, de criticar a los políticos...), pero con la parte mala de la edad: habla con arrogancia y superioridad, y cree que los demás "no comprendemos nada".

Él lleva en casa desde que acabó el instituto: ni trabaja ni se le ve intención de buscar trabajo (cuando ha trabajado alguna vez, se lo hemos buscado los demás y parece que lo ha hecho obligado); y es frustrante que no se haya decidido a cambiar de actitud después de tanto tiempo, ni siquiera lo hizo reaccionar la muerte de nuestro padre hace ya 10 años.

La situación en casa es delicada económicamente y, además, yo (con 29 años) decidí hace un año volver a casa e invertir mis ahorros para, además de colaborar en casa, estudiar una oposición, ya que, a pesar de tener formación, vengo rebotada de varios trabajos precarios, lo que me hace sentir frustrada e impotente.

Mi madre también tiene una situación delicada y no está en su mejor momento anímico, pues está al cargo de una persona mayor con muchos achaques y ella también tiene problemas de salud que le provocan dolores crónicos. Pues mi hermano actúa de manera obsesiva como si nosotras formáramos un equipo en su contra (espía nuestras conversaciones desde otras habitaciones, por ejemplo) y la convivencia es ciertamente complicada con alguien con una actitud tan frontal y con quien no se puede hablar de nada sin discutir.

Yo pienso que él tiene problemas de autoestima y que incluso podría tener algún cuadro depresivo, pero también creo que debería reaccionar y contribuir en casa económicamente en vez de dar más problemas, aunque suene cruel.

No sé qué hacer, pues ya he intentado hablar con él muchas veces y con muchos enfoques diferentes (desde la empatía, desde la desesperación, etc.), le he dicho claramente que pienso que necesita ayuda psicológica y me he ofrecido a ayudarlo en todo, pero simplemente no me responde, mantiene un perfil bajo un par de días y después vuelve a su normalidad.

Me es muy difícil manteneme estable emocionalmente al sumar mis asuntos con la convivencia y los problemas familiares y estoy cansada de llevar el rol de hermana mayor sin corresponderme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Una persona como tu hermano, 35 años, acostumbrado a no trabajar, a actuar como un adolescente… precisa que cambien las circunstancias de su ambiente para que pueda reaccionar.

¿Qué quiero decir? Entiendo que él vive a costa de tu madre y no siente necesidad de trabajar y contribuir a los gastos de la casa. Este es el punto crucial. Claro que necesita ayuda psicológica, pero no la aceptará salvo que cambien sus condiciones de vida. En consecuencia, mientras sigan las mismas condiciones él no dará un paso adelante.

Tu madre, que es quien tiene autoridad con él, debe plantearle un ultimátum: en el sentido de que no puede seguir en casa sin contribuir, dándole un plazo de 2 semanas para empezar a trabajar en algo o plantearse que se irá de casa (sólo pongo 2 semanas pues cuanto más margen le des de tiempo más difícil será que reaccione).

Si al cabo de las 2 semanas no tiene trabajo, le podrá decir que la única opción de que siga en casa es recibir tratamiento psicológico. Otra opción, probablemente más eficaz, es que sea tu madre quien reciba ayuda psicológica y podamos darle la fuerza y la confianza que necesita para poner los limites clarísimos a tu hermano. En el libro 'Emociones que hieren' detallo cómo actuar con asertividad y determinación en estos casos.