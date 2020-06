El sapo bufo a 250 euros y la sustancia a 150 el gramo: los vendedores hacen caja con esta moda alegal y sin regulación

El sapo Bufo alvarius ha saltado a un primer plano mediático a raíz de la detención hace una semana de Nacho Vidal por su supuesta implicación en un homicidio imprudente y por incurrir en un delito contra la salud pública por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante un rito con el veneno de este sapo.

Las secreciones de este sapo, procedente del suroeste de Estados Unidos y el noreste de México, contienen sustancias con efectos psicoactivos como la bufotenina y la 5-MeO-DMT.

Según este artículo de la International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS), las sustancias se extraen del sapo sin necesidad de causarle ningún daño para después ser inhalados sus vapores. Si se opta por la 5-MeO-DMT, al ser "una sustancia aislada y, por tanto, mucho más concentrada, se requiere el uso de dosis más bajas (entre 5 y 20 mg)". Además, los efectos psicoactivos son más potentes.

En ocasiones se ha confundido la 5-MeO-DMT con la DMT. Aunque ambas sustancias provienen de la misma familia farmacológica, no son lo mismo y la famosa "molécula de Dios" sería la DMT.

Se oferta el sapo y también sus secreciones por separado

Con una rápida búsqueda de este sapo en Google, se puede dar con algunas páginas que lo ofertan. Algunas son tiendas de animales, pero también hay tiendas como 'Green Rasta Grow Shop' -especializada en "el sector cannabico y enteógenos"- que, aparte de vender el sapo, ofertan la 5-MeO-DMT sintética.

El sapo se consigue a través de tiendas de animales y la sustancia sintética se podría conseguir "mediante el sapo o mediante otras plantas que, para hacer la extracción, se separa la planta vegetal del alcaloide que interesa", explica uno de los responsable de la tienda a 20minutos. El precio del sapo vivo ronda los 250€ y el gramo de la sustancia sintética, los 150€. También, aunque reconoce que no vende directamente la sustancia natural, cuenta que un gramo puede llegar a costar el doble que la sintética.

En cuanto al mayor interés que puede haber respecto a este sapo por el caso Nacho Vidal, dice que "da un poco de agobio" al no estar regulado de ninguna forma y no saber qué pasará ahora. También le surgen dudas sobre si la gente que llamará ahora será responsable o no en su consumo.

Ni la bufotenina ni la 5-MeO-DMT se encuentran fiscalizadas

ICEERS se define como una "organización sin fines de lucro dedicada a transformar la relación de la sociedad con las plantas psicoactivas". Natalia Rebollo, del departamento jurídico de la organización, explica que la especie Bufo alvariusno se encuentra contemplada en ninguna de las listas que controlan las sustancias psicoactivas.

"Bajo la legislación internacional, ni la bufotenina ni la 5-MeO-DMT se encuentran fiscalizadas bajo las listas de psicotrópicos del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 de las Naciones Unidas", señala Rebollo. Además, España tampoco tiene leyes concretas contra estas sustancias. Por lo que concluye que "su importación, venta, tenencia y uso, es legal".

Aunque es llamativa esta disponibilidad, desde ICEERS señalan que, ante el posible efecto llamada del caso Nacho Vidal, "cabe ser especialmente prudente en esta búsqueda y desconfiar de las personas que ofrecen 'sesiones de bufo' por Internet, sobre todo de todos los anuncios que prometan 'curaciones milagrosas'".

Efectos conocidos: "No es una sustancia que invite a repetir"

José Carlos Bouso, psicólogo clínico, doctor en Farmacología y director científico de ICEERS, explica que los efectos de las secreciones "son parecidos a los que tienen otras sustancias que han sido utilizadas de manera ritual". Por ello, según señala, aunque el consumo de estas secreciones del sapo Bufo empezaron en los años 60, se emparentó con sustancias como la ayahuasca y con la forma en que esta era consumida, dando lugar a ritos que pretenden ser tradicionales.

Los riesgos en que se incurren al consumir estas sustancias son de tipo psicológico y no neurológico, por lo que no afectarían al estado del sistema nervioso. Sin embargo, su consumo puede derivar en trastornos mentales "que se encuentren en estado latente", como trastornos psicóticos y bipolares.

También puede ser peligroso para personas con cardiopatías al provocar "elevaciones del ritmo cardíaco y de la presión arterial, no sólo por su efecto agonista sobre los receptores de la serotonina, sino también por la propia intensidad de la experiencia".

Respecto al potencial abuso de esta sustancia, Bouso destaca que es improbable, ya que "no es una sustancia que invite a repetir la experiencia. Es muy contundente". "Produce un estado alterado de conciencia bastante importante y cuando las personas lo utilizan es porque quieren enfrentarse a cosas que tienen en su vida y en su pasado y no precisamente para escapar de la realidad", añade.

Escasa investigación respecto a estas sustancias

Bouso cuenta que hay cierto desconocimiento respecto a los efectos de la bufotenina y la 5-MeO-DMT. En parte, debido a que no son sustancias que hayan sido utilizadas de manera amplia por la población y, por lo tanto, no han supuesto ningún problema "como ha podido ocurrir con otras sustancias y por eso no se ha hecho mucha investigación".

Destaca que se han encontrado "efectos psicológicos interesantes" en los pocos estudios preclínicos que se han llevado a cabo "con animales de investigación y con células de cultivo". Estas sustancias podrían producir neuroplasticidad -nuevas conexiones neuronales- y neurogénesis -generación de nuevas neuronas-. También, con encuestas a algunos usuarios, se habría encontrado "una disminución en algunas puntuaciones de depresión y de ansiedad y del estado de ánimo en general".

Sin embargo, Bouso se muestra prudente ante estos hallazgos ya que, aparte de ser estudios preclínicios, "son estudios que se han publicado en los últimos años sin una sistematización y la información que hay es bastante incipiente".