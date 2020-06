El 42% de españoles toma medicamentos bajo prescripción médica, un 7% más que en 2018

Según datos del estudio WIN World Survey 2019 (WWS), que el Instituto DYM ha llevado a cabo en España en colaboración con WIN International, en nuestro país un 42% de la población mayor de 18 años toma medicamentos prescritos por un médico con mucha o moderada frecuencia. Esto supone un incremento de siete puntos con respecto a hace un año, cuando el porcentaje era del 35%. El dato es más elevado entre los hombres que entre las mujeres, un 43,9% frente a un 40,2%. También en el último año ha descendido en cinco puntos el porcentaje de personas que afirman no tomar nunca o casi nunca medicinas recetadas por un médico, un 37%, frente al 32% de 2019. Es decir, que las personas que toman frecuentemente medicinas prescritas está 10 puntos por encima del de las personas que no toman nunca o casi nuca

Como es lógico, la frecuencia del consumo de medicamentos recetados por un médico aumenta progresivamente con la edad, pues entre la población de mayores de 65 años, toman medicinas bajo prescripción médica un 62,6 % de la población y solo el 16% asegura no tomarlas nunca medicinas, mientras que entre las personas de 18 a 24 años, solo toman medicinas frecuentemente el 25,4 %, y un 48,3 afirma no tomarlas nunca o casi nunca.

Más medicados que la media global

WIN Worldwide Survey ha llevado a cabo la investigación en una cuarentena de países, y la media global de estos es bastante distinta a la de España, que se sitúa siete puntos por encima. A la pregunta de ¿Con qué frecuencia diría usted que toma medicinas recetadas por un médico?, un 35% de las personas respondió mucho muy frecuentemente o moderadamente, frente a un 44% que aseguró que muy poco o nunca. Al contrario que ocurre en España, las personas que aseguran que nunca o casi nunca toman medicamentos prescritos en muy superior (un 9%) a las que afirman que lo hace muy frecuentemente, porcentajes que apenas han variado en el último año y que son, además, muy similares entre hombres y mujeres.

Al igual que ocurre en España, el porcentaje de personas que toman medicamentos prescitos aumenta con la edad y más de 65% de las personas mayores de 65 años las toman con asiduidad. Sin embargo, existe alguna diferencia, pues las personas que menos los toman se encuentran entre los 25 y los 34 años (25%), seguidas de las de entre 35 y 44 (27%).

Menos estudios, más medicinas prescritas

En cuanto al nivel de estudios de las personas encuestadas, se observa como los porcentajes varían entre las personas con una licenciatura, un master o educación secundaria y los que solo han estudiado hasta primaria o no han estudiado. Entre las personas con más estudios, es mayor el porcentaje de personas que no toman nunca o muy pocas veces medicinas prescritas (44-45%) y menor el de las que aseguran tomarlas muy frecuentemente (34-37%). Entre las personas sin estudios o con primaria, ocurre justo al revés, es decir, que es mayor el porcentaje de las personas que toman medicinas prescritas muy frecuentemente (39-44%), y menor el de las que aseguran no hacerlo nunca o casi nunca (33-38%).

Si tenemos en cuenta la situación laboral, apenas varían los porcentajes entre los trabajadores a tiempo completo, parcial o los estudiantes (28-32%), pero se eleva el de las personas desempleadas, que toman medicamentos prescritos con frecuencia un 37% de los encuestados. Como es lógico por una cuestión de edad, este porcentaje se eleva hasta el 68% en caso de los jubilados.

Esta encuesta sobre la toma de medicamentos prescritos se enmarca dentro de un completo estudio llevado a cabo por WIN Worldwide Survey, que ha recopilado datos a través de encuestas a 29.575 personas en más de 40 países. Su objetivo es el de analizar las creencias y opiniones sobre salud, hábitos de vida y consumo de alimentos a nivel global y arrojar luz sobre los comportamientos y hábitos de salud alrededor del mundo.

En España, la ha llevado a cabo DYM con la elaboración de 1.017 encuestas online en el mes de noviembre de 2019, antes de que comenzara la pandemia mundial.