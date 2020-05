Netflix cancelará tu cuenta si lleva más de un año inactiva, aunque la pagues

Cuesta pensar que alguien pague por un servicio como Netflix y después lo deje abandonado a su suerte, al fin y al cabo no hablamos de un gimnasio: para disfrutar de la suscripción a la plataforma de streaming solo tienes que tumbarte en el sofá y tener algún tipo de dispositivo a mano, aunque sea el móvil.

Además, normalmente lo que solemos oír es sobre los problemas que el rey del binge watching tiene con respecto a una sobre utilización de las cuentas, es decir, cuando demasiados usuarios están haciendo uso de los perfiles de Netflix, normalmente porque se comparten de forma indebida las contraseñas.

Sin embargo, el gigante del streaming ha anunciado que a partir de ahora va a “ayudar” a los miembros que no han estado viendo contenidos a cancelar sus cuentas: “En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando”, dice la compañía en un comunicado.

Así, desde esta misma semana, todos aquellos usuarios que no hayan visto nada en Netflix durante un año desde que se unieron, o los que hayan dejado de ver contenido desde hace más de dos años, recibirán un correo electrónico y notificaciones en la aplicación para que confirmen que desean mantener su suscripción.

En caso de no recibir respuesta o confirmar que desean seguir siendo miembros de la plataforma, Netflix cancelará automáticamente su suscripción. No obstante, si alguien cambia de opinión más tarde no le será difícil volver: durante los siguientes diez meses podrá recuperar su cuenta tal y como la dejó, con sus favoritos, perfiles, preferencias de visualización y demás detalles.

Netflix asegura que estas cuentas inactivas representan “menos de la mitad del 1%” de su base general de miembros, “solo unos pocos cientos de miles”, dicen. El gigante del streaming informaba recientemente de que cuenta con casi 183 millones de suscripciones totales, una vez incluidas las aproximadamente 16 millones de suscripciones nuevas que se han producido a raíz de la situación sanitaria.

La compañía ha aclarado también que ya incluyó las cuentas que pronto serán eliminadas en su “orientación financiera”.