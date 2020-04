¿Qué cocinan los superhéroes? Marvel lanza un libro de recetas inspiradas en sus películas, cómics y personajes

Desde que la cocina ha dejado de ser la esforzada tarea de madres y abuelas; desde que está en las televisiones y los chefs son personajes célebres, los libros de cocina se han convertido en una sección obligada de cualquier librería que se precie. Sacan libros de recetas los cocineros, las madres de los cocineros, los famosos y también sus familias.

Pero el libro de cocina que nos ocupa ahora tiene algo único. No nos habla de las comidas de la gente ordinaria, nosotros mismos, sino de los superhéroes. ¿Qué comen los superhéroes? Eso es lo que nos cuenta el libro que lanza Marvel con recetas de sus personajes.

Se titula Marvel Eat the Universe: The Official Cookbook y lo ha escrito el chef Justin Warner (famoso en Estados Unidos). Lo mal es que, de momento, sólo sale en EE UU y por lo tanto sólo se puede encontrar en inglés.

El libro, publicado por Insight Editions, recoge 60 recetas de platos inspirados en las películas, comics y personajes del universo Marvel. Así, podemos aprender a cocinar Pollo picante de Phoenix, Chimichangas de Deadpool, Bombas de calabaza del Duende Verde, Donas Galácticas de Nova Space Cop o Turnedó de carne de Storm's.

Marvel Eat the Universe: The Official Cookbook saldrá a la venta el 28 de julio y está disponible, de momento en preventa, en Amazon. Pero, ya decimos, por ahora, sólo en inglés.

El chef Justin Warner es muy popular en EE UU. Allí es conocido por sus apariciones en Food Network, incluida la octava temporada de la serie Food Network Star, concurso que ganó.