Consultorio de Coaching: "Vivo sola, ya cambié armarios, limpié... y comienzo a angustiarme, ¿cómo puedo paliar esto?"

Tener la mejor formación es clave para afrontar los distintos retos y problemas con los que nos cruzamos a menudo. Y no solo se trata de formación académica, sino de tener las destrezas necesarias para, precisamente, abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Con ese fin 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio de coaching de la mano de nuestra experta Magda Barceló. Para plantear tu duda escribe un correo electrónico a consultoriocoaching@20minutos.es.

Confinamiento en soledad

CONSULTA : Los días van pasando y cada vez se hace más cuesta arriba el confinamiento. Vivo sola, en un piso pequeño en el centro de Madrid. Salgo a comprar el pan y poco más. Ya he limpiado, cocinado, cambiado armarios... Empiezo a estar angustiada y con ansiedad. ¿Alguna propuesta para paliar estos efectos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA: Como coach hay tantas preguntas que le haría para poder orientarle. De lo que ha escrito interpreto cansancio interno, lo que no me resulta extraño llevando más de un mes en confinamiento. Con sus palabras sugiere que ya ha hecho todo lo que podía hacer y que ya no le queda nada más por hacer.

Esta creencia, a mi entender, está en la raíz de su angustia y ansiedad. Le animo a centrarse en aquello que sí puede hacer. Si bien es verdad que todavía no podemos volver a nuestro día a día, sí que podemos hacer muchas cosas.

A nivel práctico, llevar un cuaderno de gratitud, en el que escribir a diario aquellas cosas por las que se siente agradecida, le ayudará a enraizarse en el optimismo. Así mismo, imaginarse a usted misma al final del confinamiento habiéndolo superado con éxito y conectar con esta visión a diario también le puede resultar una ancla útil.

Para procesar sus emociones le invito a leer mi artículo reciente sobre el tema y a seguir los pasos que allí apunto. Le invito a considerar su propósito vital, la razón por la que existe y a realizar un inventario de su vida. En este artículo, encontrará algunas pautas que le pueden ayudar en este sentido.

Considere aquello que desearía aprender. Aprender sobre cualquier tema resulta más fácil que nunca, existen millones de recursos online en forma de charlas, cursos, programas y libros para aprender cualquier cosa, así que busque, investigue, experimente…

Considere también viajar. Sí, viajar,… pero con la imaginación, a través de libros, películas o series. A dosis razonables, son excelentes compañeros de travesía.

Considere sus relaciones, las personas de su vida. ¿Quién le puede ayudar a caminar este tramo que se le está haciendo cuesta arriba? ¿De qué forma? Contácteles. Considere a quien puede usted ayudar y de qué forma. Hágalo y en el proceso su estado interno se transformará. Seguro. Muchos ánimos.

"Soy jefe de un equipo con poca formación"

CONSULTA: Recientemente he sido nombrado jefe de equipo de un almacén de una empresa de telecomunicaciones. Tengo a mi cargo gente con poca formación y nivel medio/bajo de estudios.

Mi pregunta es cómo integrarlos, hacer que funcionen como un equipo. ¿Mano dura, permisividad, palo y zanahoria?.

RESPUESTA DE LA EXPERTA: De su escrito me cuesta destilar el significado de sus palabras. De entrada, las preguntas que me nacen son: ¿Quiere usted realizar el trabajo? ¿Acepta al equipo que le han puesto a su cargo? ¿Quiere apostar por él?.

En caso afirmativo, le animo a mirar a su interior, ¿De qué forma le han integrado a usted mismo en equipos que han funcionado? ¿Qué ha sido clave en el proceso? ¿Qué ha ocurrido cuando los equipos han fracasado? ¿Qué le resulta más difícil de su puesto actual? ¿Por qué?

Un grupo es un conjunto de individuos. Empieze por observar. Conozca a las personas de forma individual, sin etiquetas, prejuicios, ni asunciones. Fíjese en sus historias de vida, sus capacidades y potencialidades.

¿De qué forma su humanidad conecta con la de cada persona? En paralelo, observe las dinámicas de grupo. ¿Cuáles son y cómo funcionan? Según sus observaciones haga los ajustes necesarios y aprenda en el proceso.

En cuanto al estilo de gestión, depende de varios factores, y principalmente de su capacidad como jefe de equipo. En este sentido más allá de formarse en temas de gestión de equipos le animo a hurgar en su interior.

Profundice en su desarrollo personal, preguntándose por su propósito de vida y de qué forma lo expresa en su trabajo. Busque aquello que le da sentido y en la búsqueda tal vez descubra quién es y aprenda a dar lo mejor de si mismo.

Información veraz en el ruido

CONSULTA: Cada vez hay más medios de comunicación. Algunos muestran descaradamente su ideología política, otro menos. Intento huir de los más generalistas.

¿Como puedo elegir o distinguir entre las fake news y las noticias verdaderas. ¿Hay algún patrón desde su ámbito que pueda seguir?

RESPUESTA DE LA EXPERTA: Se interesa por cómo discernir sobre las noticias verdaderas y las falsas. Yo también me lo pregunto ;). Las noticias falsas siempre han existido, y sin embargo, hoy día es tan grande el volumen de información al que estamos expuestos que la tarea de detectarlas resulta casi imposible.

Me resulta difícil encauzar esta pregunta en el ámbito del coaching, por tanto me limito a darle algunas pautas que tal vez le puedan ser útiles: contraste la misma noticia en distintos medios; sospeche de noticias que concuerden a la perfección con su forma de pensar; siga a profesionales periodistas de prestigio, cuya reputación se vería arruinada por difundir noticias falsas y no asuma la verdad de una noticia hasta que haya podido contrastarla.

Lecturas sobre las emociones

CONSULTA: Estoy terminando de leer el libro de Alain de Botton titulado 'Ansiedad por el estatus'. Me ha encantado este autor y quisiera saber si puede recomendarme algún otro que mantenga el mismo estilo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA: Agradezco su consulta pero me temo que no conozco al autor que menciona (!). Por la sinopsis, veo que el libro versa sobre temas de impacto emocional.

En cuanto a las emociones le recomiendo los libros de Pema Chödron por su capacidad de trasmitir enseñanzas profundas sobre esta temática de forma clara y transformadora. El trabajo de Karla McLaren sobre las emociones también me resulta revelador, aunque creo que sus libros todavía no están disponibles en español.