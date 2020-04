Consultorio de Coaching: "El único tema de conversación es el coronavirus, incluso estando delante de los niños"

Tener la mejor formación es clave para afrontar los distintos retos y problemas con los que nos cruzamos a menudo. Y no solo se trata de formación académica, sino de tener las destrezas necesarias para, precisamente, abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Con ese fin 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio de coaching. Para plantear tu duda escribe un correo electrónico a consultoriocoaching@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Magda Barceló.

CONSULTA ¿Qué hacer o decir durante la cuarentena a esposo y cuñado, hablando y detallando noticias sobre la pandemia como únicos temas de conversación incluso delante de niños sin consideración alguna?

Aunque trabajamos desde casa, y todos sabemos de las medidas de higiene y cuidados y las implementamos, de lo único que se habla -y digo único porque es cierto-, es de la información, ambos son personas alarmistas y pesimistas y no hacen uso adecuado de lo que leen. No conforme con eso, también recibo por chats las mismas informaciones.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Recibo su preocupación e incomodidad a raíz de la información sobre la pandemia compartida por sus familiares delante de niños, sobre el grado de repetición de la misma, y su elevado componente de negatividad.

En efecto, aquello que decimos y su carga emocional impacta a todo aquel que está presente. Sin embargo, impacta de forma mayor a seres en formación como son los niños, cuyas capacidades de discernimiento y asimilación de información y emociones están en formación.

En este sentido, le invito a expresar su malestar y a proponer formas distintas de convivir. Cuando lo haga considere llevar la atención a los comportamientos a cambiar y no a las personas que los realizan.

En cuanto a formas distintas de convivir siguiendo lo que usted apunta podría consistir en:

Reservar ciertas informaciones para conversaciones de adultos cuando los niños duerman o en espacios determinados.

Comprometerse a gestionarse uno mismo sin necesidad de volcar las preocupaciones propias en todo el grupo familiar.

Tener la intención compartida de crear un clima familiar positivo, minimizando la presencia de emociones como el miedo, la ansiedad o agresividad y creando espacio para la ternura, la alegría y la serenidad

En este sentido, le invito a pensar en las actividades familiares que contribuyan al clima familiar que usted desea y a tomar la iniciativa para proponerlas y hacer que se conviertan en parte de su día a día.

"Lo que ayuda a disipar el miedo no es intentar no sentirlo, distraerse, o mirar a otro lado, sino todo lo contrario: mirar a los ojos aquello que nos genera miedo"

CONSULTA Un familiar de mi marido ha sido ingresado con síntomas del maldito coronavirus. La situación, a parte de la gravedad, nos produce una ansiedad difícil de controlar, especialmente para el. Podría darme alguna indicación para afrontar estas situaciones.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No existe una única forma para gestionar la ansiedad. Dependiendo del grado de la misma, si se presenta en forma de ataque de ansiedad (falta de aliento, mareos...), contacte inmediatamente con un especialista médico.

La ansiedad es una versión de la emoción del miedo. El miedo nace cuando nos encontramos ante algo desconocido, y también al anticipar una situación que no deseamos. En mi experiencia, lo que ayuda a disipar el miedo no es intentar no sentirlo, distraerse, o mirar a otro lado, sino todo lo contrario: mirar aquello que nos genera miedo a los ojos.

Contemplar lo peor que puede pasar. Tocar el miedo, nombrar lo que más tememos. Escribir sobre ello. Sentir su sabor. De esta forma, quitamos cierto poder al miedo, a la ansiedad. No dejamos de sentirlos por completo, pero al menos no nos controlan.

Una vez se hayan acercado a los motivos que les causan ansiedad, suéltenlos y céntrense en cuidarse a ustedes, en hacer llegar a su familiar enfermo todas las muestras de apoyo que puedan, en mantener una actitud positiva y en pensar que todo irá bien.

La ansiedad impacta en nuestro cuerpo contrayéndolo, generando tensiones y constriñendo la respiración. Por ello, considere técnicas de respiración que igualen el tiempo de inspiración y el de expiración (por ejemplo inhalar a la cuenta de cuatro y expirar a la cuenta de cuatro). Hacer algun tipo de ejercicio físico de forma periódica también les ayudará a liberar las tensiones que genera la ansiedad.

CONSULTA Mi pregunta es sobre este tema. Mindfulness. He leído algo sobre el tema y no me aclaro. ¿Es una técnica, es un producto comercial? ¿Cómo puedo aplicarlo a dos fieras de 14 y 12 años que tengo encerrados en casa?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El mindfulness es una práctica basada en la meditación vipassana, que consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos, sin juzgar, apegarse, o rechazar en alguna forma la experiencia propia.

Si le interesa puede aprender este tipo de meditación con alguno de los muchos cursos de ocho semanas, en concreto los MBSR, que también se dan online.

Adentrarse en esta práctica le puede ayudar a tener una mejor relación consigo mismo y con sus hijos, entre muchas otras cosas. Y tal vez con la práctica, incluso les pueda llegar a compartir sus aprendizajes.