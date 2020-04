¿Qué son los 'Zoombombing' de los que todo el mundo habla?

Si todavía no sabes lo que es Zoom es que llevas cuatro semanas viviendo en Marte... la herramienta de videollamadas más popular de los últimos tiempos está teniendo algún que otro problema. Y es que su grietas de privacidad y seguridad dejan algo que desear.

Se han hecho especialmente famosos lo que las redes sociales han bautizado como los ‘Zoombombing’. ¿En qué consiste? Se le llama así a cuando algún extraño ajeno a tu grupo de amigos o colegas con el que estás haciendo la videoconferencia se cuela dentro.

Normalmente, y ahí es donde radican la mayoría de críticas, esa interrupción de la reunión virtual va acompañada de una 'bomba': el intruso rápidamente comparte su pantalla y muestra al resto de participantes vídeos de poco gusto, desde violencia a pornografía o vídeos repulsivos.

¿Es realmente tan fácil entrar en una reunión de Zoom?

Aunque no te hayan invitado, para entrar en una videollamada de Zoom -una reunión, como le llama la aplicación- solo necesitas la ID de la reunión. Y no es nada difícil de conseguir: se comparten directa y públicamente en redes, en Internet o por grupos de WhatsApp y la mayoría de ellas no tienen protección.

En otras ocasiones, los participantes hacían capturas de pantalla de la reunión y compartían la foto en redes sociales. Aunque Zoom ha puesto solución a esto y ahora oculta los números de identificación de la reunión en la barra de título.

Si alguien consigue hacerlo e interrumpe tu ratito de ocio con tus amigos o familia o tu reunión de trabajo puedes intentar o bien silenciarle desde la lista de participantes -con lo que no podrá usar el micrófono- o bien eliminarle y bloquear la llamada para que no pueda unirse nadie más.

¿Cómo proteger mis reuniones de Zoom?

Existen algunas maneras de alejar a los trolls y, al menos, ponerles lo más difícil posible acceder a tus reuniones de Zoom. No hay garantías, pero si mejoras los niveles de seguridad de la app puede que protejas un poco más la privacidad.

Mejor no uses siempre la misma ID : puedes generar una ID aleatoria para cada reunión y compartirla con quien vayas a hacerla. Así los malos no la saben ya.

: puedes generar una ID aleatoria para cada reunión y compartirla con quien vayas a hacerla. Así los malos no la saben ya. Habilita que haya más anfitriones aparte de ti . Tener ‘Co-hosts’ y puede ayudarte a gestionar la conversación, a moderar y, en caso necesario, a bloquear intrusos.

. Tener ‘Co-hosts’ y puede ayudarte a gestionar la conversación, a moderar y, en caso necesario, a bloquear intrusos. Usa la función ‘Sala de espera’ . Ves quién está intentando unirse a la reunión antes de permitir el acceso -eso sí, si quien quiere entrar sabe lo que hace, lo hará igual-.

. Ves quién está intentando unirse a la reunión antes de permitir el acceso -eso sí, si quien quiere entrar sabe lo que hace, lo hará igual-. No dejes que la gente se una antes de que llegue el anfitrión -‘Join Before Host’-. Debería estar inhabilitado por defecto -compruébalo- y es mejor que se quede así.

-‘Join Before Host’-. Debería estar inhabilitado por defecto -compruébalo- y es mejor que se quede así. También puedes inhabilitar compartir tanto la pantalla como archivos por el chat a todo aquel que no sea el anfitrión, aunque dependiendo de para qué sea la reunión esto puede ser algo censurador.

Casi todas estas opciones se puedes activar y desactivar desde Configuración -el engranaje pequeñito de la parte superior derecha-.

Para inhabilitar la función para compartir pantalla, el proceso es diferente: ve a los controles del anfitrión en la parte baja de tu pantalla y verás una flecha junto a ‘Share Screen’ -Compartir pantalla-. Haz clic en la flecha, luego haz clic en ‘Advanced Sharing Options’ -Opciones avanzadas de compartir-. Ve a ‘Quién puede compartir’ y haz clic en ‘Only Host’ -Solo el anfitrión-. Así de fácil.

Crecen las empresas que prohíben a sus empleados utilizar Zoom

Google, SpaceX y la NASA, entre muchas otras, no dejan que sus trabajadores utilicen esta herramienta para comunicarse, debido a los fallos de seguridad. Asimismo, instituciones y gobiernos como el Ejecutivo de Taiwán o el Senado de Estados Unidos también la han vetado. También el departamento de Educación de la ciudad de Nueva York comunicó esta semana a los colegios que deben dejar de emplear Zoom cuanto antes.

Zoom, en respuesta, está creando un comité de expertos, provenientes de empresas como Netflix, Uber, HSBC y NTT Data, para reforzar sus protocolos de seguridad y privacidad. También ha fichado como asesor externo al ex director de seguridad de Facebook, Alex Stamos.