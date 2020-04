Dime cómo eres... y te diremos qué pedir en JustEat para alegrarte el fin de semana

1

Si se trata de hamburguesas, no hay una sola que no hayas catado en tu ciudad y que, por supuesto, no tengas dispuesta en un estudiado ranking en el que la calidad de la carne, el punto de las patatas y el ingenio de la guarnición son fundamentales. Aunque, todo sea dicho, un par de lonchas de queso fundido, dos rodajas de tomate y una buena salsa ya hacen que te rujan las tripas.