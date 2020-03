Siete consejos por si te falla Internet durante la cuarentena por el coronavirus

El confinamiento que la mayoría de la población está siguiendo para evitar la propagación del coronavirus nos está llevando a un uso mucho mayor del habitual de Internet. Ya sea para teletrabajar o para el entretenimiento, la conexión es ahora fundamental para sobrellevar la cuarentena. Por eso, hay algunos consejos para garantizar que no falle en estos momentos, recoge la BBC:

1. Usa un cable en vez de la conexión WiFi. Si trabajas desde casa, es recomendable usar el cable ethernet en vez de la conexión inalámbrica, porque con el cable será más rápida y más segura.

2. Coloca el router de la mejor manera posible. Las ondas del router WiFi se reparten en forma de esfera, por lo que es importante que no haya obstáculos que las entorpezcan: paredes, muebles y otros dispositivos como teléfonos o televisores pueden ser barreras para las ondas. Se aconseja situar el router lejos de estos obstáculos e incluso no usar el microondas cuando hagamos videollamadas o tareas importantes.

3. Videollamadas, las justas. Piénsate dos veces hacer una videollamada o videoconferencia, porque requieren mayor esfuerzo de conexión y pueden entorpecer el funcionamiento de Internet.

4. Distribuye mejor las horas de trabajo. Si teletrabajas, es posible que puedas organizar tus horarios de trabajo. Si es así, puede ser una buena idea optar por las horas de menor tráfico. Durante esas horas en las que más gente está conectada, puedes optar por realizar tareas que no requieran conexión a Internet.

5. Desconecta positivos que no uses. El PC, el móvil, la tablet, la videoconsola... si tenemos todo conectado, podemos saturar la red. Se aconseja poner en modo avión o desconectar de la red los dispositivos que no usamos para garantizar el rendimiento del que nos interese.

6. Reduce la calidad del vídeo en streaming. Al reproducir un vídeo en línea gastamos muchos datos, pero en aplicaciones como YouTube puedes controlar la resolución de los vídeos. Si es de menor calidad, será mejor para la conexión.

7. Llama a tu proveedor. Muchas veces, los problemas de red se pueden arreglar de manera remota y no es necesaria la presencia de un técnico.