Higiene: ¿Por qué no deberías dejar que las cosas que limpias se sequen solas?

Después de lavar ropa, sábanas, toallas, superficies de casa o, incluso, el coche es necesario realizar un buen secado, ya que sino la limpieza puede no quedar completa y, además, puede que se consiga el efecto contrario al deseado, es decir, que se acumulen bacterias o moho.

Cuando mojamos tejidos como los de la ropa hay que dejarlos secar bien, ya que la humedad puede producir la aparición de moho. Este puede acumularse produciendo malos olores en las diferentes telas o, incluso, manchas.

Uno de los tejidos más propensos a la aparición y acumulación de moho por la humedad es el algodón. Para evitar que esto suceda, nada más lavarlo, hay que secarlo. A veces, con tenderlo bien estirado y al aire libre es suficiente para conseguir que se seque por completo.

Sin embargo, si tendemos la ropa en un espacio cerrado, sin ventilación o dejamos, por ejemplo, las toallas de la ducha mojadas dentro del baño, no se van a secar correctamente.

Trucos para que la ropa se seque bien



La primera idea que se puede pasar por la cabeza para secar la ropa rápidamente es utilizar una secadora. Sin embargo, no todo el mundo dispone de ella. Para empezar, hay que evitar utilizar el secador del pelo, ya que es otra opción muy recurrente pero nada recomendable, ya que este aparato no está hecho para este fin.

Así, un consejo que se puede utilizar, sobre todo en invierno, es usar los radiadores de casa. Dejar la ropa estirada sobre ellos es una forma de evitar que el frío y la humedad propia de esta época del año, estropee la colada.

Otra recomendación es evitar dejar la ropa dentro de la lavadora durante mucho tiempo después de que termine el programa de lavado. Esta práctica evitará que se acumule la humedad dentro de la lavadora y, además, la ropa no saldrá tan arrugada.

La última recomendación respecto a la ropa es usar programas cortos de lavado con un final de centrifugado, así la ropa no saldrá tan mojada. Para tenderla, hay que evitar tender una prenda cerca de otra para que esté más ventilada.

Secar las superficies

Limpiar las ventanas de casa, los espejos, mamparas, azulejos o cualquier otra superficie de la casa y después no secarlo puede hacer que queden marcas en estas zonas. Así, según la web de Philips, recomiendan usar paños de microfibra para secar la humedad después de la limpieza y, de este modo, conseguir un acabado perfecto.

¿Por qué no hay que dejar que el coche se seque solo al lavarlo?



Lavar el coche y dejarlo secar solo es también un error. Hay que evitar hacer esto porque todo el trabajo realizado puede no servir para nada. Así, desde la web de Certified First, expertos en chapa y pintura de coches, recomiendan no dejar el coche secando al aire, ya que las partículas de polvo se irán acumulando en las gotas de agua y, finalmente, quedarán marcas.

Así, recomiendan interiorizar el hecho de que el secado constituye una parte más del proceso del lavado del coche y, por lo tanto, es aconsejable realizarlo siempre para que la pintura del coche quede impecable después del lavado.