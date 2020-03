¿Por qué deberías lavar el arroz antes de cocinarlo?

La duda sobre si hay que lavar o no un alimento antes de cocinarlo, genera mucha controversia. Buscar información sobre si es necesario, recomendable o no aconsejable lavar un producto, sobretodo los alimentos frescos, crea mucha confusión y más si no hay unas reglas fijas sobre ello.

Uno de los alimentos con los que sucede esto es con el arroz. Mantener la higiene a la hora de cocinar es fundamental para evitar intoxicaciones alimenticias y es necesario tener claro lo que hay que hacer.

¿Es recomendable lavar el arroz?



La recomendación que da la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respecto al arroz es, precisamente, que sí hay que lavarlo. Su explicación es la presencia superficial en los granos de arroz. Así, para que el arroz quede más suelto al cocinarlo, es necesario lavarlo.

El blog de Cocina y Vino, en uno de sus artículos, explica que el tiempo de cocinado del arroz variará dependiendo de si lavamos o no el arroz. En caso de hacerlo, la capa de almidón que posee se desprenderá de los granos.

En caso de que el objetivo sea preparar platos para los que se necesite que el arroz quede seco y suelto, es recomendable lavarlo. Así, este no alcanzará una mayor densidad, quedará al dente y no absorberá tanto líquido.

Por el contrario, para platos como, por ejemplo, el arroz caldoso es necesario que que el arroz absorba más líquido y alcance una mayor densidad y espesura, por lo que no es recomendable eliminar el almidón.