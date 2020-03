¿Por qué no deberías congelar fruta o verdura en casa?

Mucha gente tiene la costumbre de congelar las frutas y verduras para tratar de conservarlas en casa durante más tiempo, ya que esta medida hace que se mantengan en buen estado durante meses.

Aunque antiguamente existía la creencia popular de que la fruta y la verdura no podía congelarse porque se perdían sus nutrientes, esto no es verdad. Tanto la fruta como la verdura sigue manteniendo todas las propiedades nutritivas aunque se congelen. Entonces, ¿por qué es mejor no congelarlas?

¿Por qué es recomendable no congelar la fruta y la verdura?



Cuando la fruta y la verdura es recolectada comienza el periodo de maduración y deterioro. Este proceso se puede frenar mediante la congelación. En un principio, toda la fruta y la mayoría de las verduras se pueden congelar.

Sin embargo, la principal razón por la que es mejor evitar la congelación de estos productos es porque la fruta, la verdura y el resto de alimentos frescos cambian de textura y aspecto, además de perder en muchas ocasiones el sabor que concede el proceso de maduración.

Además, existe otra creencia popular de que al congelar los alimentos se destruyen los microorganismos perjudiciales que pueden tener. Sin embargo, esto no es así. Con la congelación únicamente se frena el proceso de crecimiento de estos microorganismos, pero no se destruyen.

La fruta y verdura que no se puede congelar



Algunos vegetales como pueden ser la lechuga, el tomate u otros que tengan alto contenido en agua, cambian notablemente su aspecto tras congelarlo y volverlo a descongelar. Más que conservar los alimentos, la congelación va a alterar su aspecto y las bajas temperaturas del congelador van a hacer que no sea apetecible consumir estos alimentos.

Así, hay que evitar congelar las verduras que se vayan a consumir en crudo como, por ejemplo, la lechuga. En cuanto a las frutas, hay que evitar congelar aquellas que tengan alto contenido en agua, es decir, exceptuando los frutos rojos o los plátanos, el resto de frutas no toleran bien el frío y saldrán del congelador con un aspecto poco apetecible.

¿Cómo congelar la fruta y la verdura?



A pesar de que es mejor comer la fruta y la verdura fresca, hay personas que adquieren en grandes cantidades para evitar tener que ir constantemente a hacer la compra. Así, en caso de que sea inevitable, es mejor seguir una serie de consejos para congelar estos alimentos correctamente.

Desde el blog Directo al paladar, aseguran que para congelar el alimento es mejor que esté es el momento óptimo de consumo.

Las frutas y verduras deben estar libres de magulladuras y limpias antes de ser congeladas. Pueden aguantar en el congelador hasta 11 meses.

En el momento de descongelarlo, hay que evitar usar el microondas, por lo que es mejor que se descongelen lentamente dentro de la nevera.