Alimentos no perecederos: ¿cuáles son los más comunes?¿Es importante la fecha de caducidad?

Una de las preguntas que se hacen los usuarios a la hora de hacer la compra o a la hora de donar comida, por ejemplo, al Banco de Alimentos en sus recogidas solidarias es cuáles son los alimentos perecederos y cuáles no.

Los alimentos perecederos son aquellos que deberemos consumir a los pocos días de comprarlos, aunque los conservemos y refrigeremos, ya que los factores ambientales como la temperatura o humedad influyen en su descomposición. Algunos ejemplos muy claros suelen ser la verdura, la fruta o la carne fresca.

Por otra parte, los no perecederos son los alimentos que pueden durar bastante tiempo en la despensa y no se descomponen a no ser que estén abiertos o se haga un mal manejo de los mismos.

Lista mas comunes

¿Qué alimentos no perecederos suelen ser los más comunes? Todos aquellos que estén enlatados, en plástico o en cartón:

- Atún enlatado, garbanzos, sopas y pastas enlatadas, verduras, aceitunas envasadas o salsas en lata. Las legumbres, arroces y pastas crudas que vienen envasadas también entran dentro de esta lista.

- Otros productos como la sal, el azúcar, el café, harina o la leche en polvo también son productos no perecederos.

- Los alimentos en conserva, las mermeladas o la miel.

Desde Cruz Roja Española recomiendan la aportación de alimentos con fecha de caducidad larga para sus recogidas, entre los que destacan los siguientes:

- Leche entera.

- Cacao en polvo.

- Aceite.

- Galletas y bizcochos.

- Cereales.

- Mermeladas.

Fecha de consumo y fecha de caducidad

Una de las dudas de los consumidores es la diferencia entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. ¿Cuál importa más en el caso de los alimentos no perecederos?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirma que la fecha de caducidad debe tomarse en cuenta en los productos perecederos y con riesgo microbiológico como las carnes o pescados frescos. "Esta fecha indica cuándo no debe tomarse un alimento porque pone en peligro la salud".

La fecha de consumo preferente, por su parte, "solo indica la pérdida de propiedades del producto". Por tanto, esta es la que más tenemos que tener en cuenta en el caso de los alimentos no perecederos ya que una vez pasada esa fecha pueden haber perdido parte de sus propiedades "pero no hay riesgo microbiológico".

¿Podemos consumir productos aunque se haya pasado la fecha? Hay algunos alimentos, según la OCU, que se pueden consumir una vez pasada la fecha de consumo preferente días o semanas mientras no estén abiertos, aunque puede que estén más rancios o hayan perdido su sabor. Por ejemplo:

- Yogures.

- Galletas y bollos.

- Patatas fritas y frutos secos.

- Pastas, arroces y legumbres.

- Mermelada y mantequilla.

- Sopas y salsas de sobre.

- Envases de tomate.