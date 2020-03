Qué posibilidad real de morir existe con el coronavirus

Con 100.000 casos confirmados de coronavirus en todo el mundo y más de 3.300 muertes, las probabilidades de morir por el Covid-19 depende de muchos factores, según los expertos.

El 95% de los casos de Covid-19 continúan concentrándose en China, donde se originó el virus. Allí, la tasa de mortalidad es superior al resto de países: entre el 2% y el 4%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fuera del país asiático, esa tasa baja hasta el 0,7%.

Asimismo, factores como la edad, el sexo o padecer alguna enfermedad previa influyen notablemente en las probabilidades de fallecer si se contrae el virus. Si a esto sumamos que muchos casos probablemente no hayan quedado registrados porque no presentaban síntomas y no acudieron al médico, los cálculos son más complejos de realizar y la tasa de mortalidad todavía podría ser más baja.

Sobre este asunto escribió el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE UU, Anthony S. Fauci, en un artículo recogido en la publicación New England Journal of Medicine el pasado 28 de febrero. "Si se supone que la cantidad de casos asintomáticos o mínimamente sintomáticos es varias veces mayor que la cantidad de casos notificados, la tasa de letalidad puede ser considerablemente inferior al 1%".

Teniendo en cuenta esto, "las consecuencias clínicas generales del Covid-19 pueden ser más similares a las de una gripe estacional severa (que tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 0,1%) que a una enfermedad como el SARS o MERS, que han tenido tasas de letalidad de 9 a 10% y 36%, respectivamente", apuntan los expertos en este artículo.

Según las estadísticas del Centro de Control de Enfermedades de China, recogidas por Gizmodo, los hombres tienen un riesgo mayor de contraer y morir por coronavirus, ya que el 2,8% de los hombres que padecían la enfermedad han fallecido, frente al 1,7% de las mujeres.

La edad también influye: según las cifras presentadas por China, las personas mayores de 80% tienen un 14,8% de probabilidades de morir, un porcentaje que se reduce al 8% en personas de 70 años. Las personas de 60 años tienen un 3,6% de posibilidades, mientras que las personas de 50 años presentan una tasa de mortalidad de un 1,3%.

En niños, el riesgo de morir es inferior. En China no se ha registrado ningún fallecimiento en menores de 9 años, mientras que en el grupo de 9 a 20 años el porcentaje es del 0,2%, según detalló esta semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Por último, padecer una patología previa aumenta esas probabilidades. Según la estadística del Centro de Control de Enfermedades de China, los pacientes que presentaban una enfermedad cardiovascular tenían una tasa de mortalidad de un 10,5%; los que tenían diabetes, un 7,3%; si padecían una enfermedad respiratoria crónica, un 6,3%; hipertensión, un 6%, y cáncer, un 5,6%.