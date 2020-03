La solución a las jornadas maratonianas del gamer: un set de muebles para no tener que levantarse de la cama

La realidad cotidiana de un gamer se asocia a jornadas maratonianas frente a las pantallas. Dentro de ese bucle, las acciones básicas y mundanas llevadas a cabo en casa en casa pueden resultar inoportunas. La empresa japonesa Bauhütte propone la solución: habilitar el particular centro de operaciones desde una cama concebida para el gaming que además se acompaña de muebles encaminados a que todo esté a mano y no haga falta levantarse.

Semejante combinación, tan cautivadora como delirante, busca potenciar la comodidad de los jugadores, si bien por sus elementos también constituye el sueño del cinéfilo o seriéfilo al que le encantaría estar siempre ocioso y entregarse a la vagancia.

Bauhütte se ha especializado en diseños y sets enfocados a los gamers. Bucear en su catálogo permite apreciar la loca inventiva plasmada en ideas como la de amplificar la inmersión del jugador cubriendo su santuario con una carpa (al más puro estilo niño burbuja) o la de incorporar a la silla unos pedales por aquello de cuidar la salud ante el sedentarismo.

El 'gamer', cómodo y en acción (Bauhütte)

El modelo 'básico'

Respecto a la cama gaming, el modelo básico (por así decirlo) consta de una cama con cabecera elevada detrás de la que se instala una estantería para los objetos de la mesita de noche. Junto a esta figura un brazo flexible para poner el móvil o la tableta y disfrutar tumbado de los contenidos. A los pies va el escritorio para los monitores, en el que pueden dejarse los auriculares y las botellas de refresco.

Complementos 'pro'

Si aún se desea ir más allá (si uno se lanza, tiene que hacerlo bien), la firma propone incorporar en los laterales una mesa auxiliar con ruedas para poner el teclado; otra similar para que, cual carrito de alimentos, no haya que realizar esfuerzos cuando apetezca picar algo; y una estantería en la que colocar el punto de avituallamiento.

El set de muebles gaming, sin incluir el armario (Bauhütte)

El precio global es de 126.300 yenes, alrededor de 1.050 euros al cambio, coste por debajo de lo esperado.

El armario, la guinda

No obstante, las ocurrencias no terminan con esta descripción, ya que Bauhütte ha lanzado una última novedad relacionada: un armario móvil con multitud de compartimentos y opciones para dejarlo al lado de la cama y cambiarse de ropa sin necesidad de sufrir y levantarse. Idea extra: arriba bien puede añadirse un microondas. No se ha detallado el precio de este mueble.