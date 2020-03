Consultorio de Psicología: "Flirtea con camareras delante de mí, necesito estar a salvo de las artes de este hombre"

Afrontar las situaciones difíciles por las que atravesamos requiere muy a menudo de ayuda. 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio psicológico con el fin de ayudar a resolver las dudas que plantean los lectores. Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

CONSULTA Estoy dejando la relación con un hombre con el que he estado cuatro años. Me he tragado todo el marrón de sus broncas y problemas con su ex. Ni él ni sus dos hijos de 12 y 15 años me han aceptado a mí y a mi hijo de 12, ni nosotros a ellos.

El sufrimiento, la ansiedad y la inseguridad que me infringe son mayores que el amor y no aguanto más. Además de las humillaciones que me ha hecho: fijarse en camareras delante de mí y flirtear con ellas haciéndome de menos, proponer pensar en otras mujeres mientras hacemos el amor, acusarme de tener relaciones con hombres mayores anteriores a nuestra relación intentando degradar mi dignidad, teniendo actitudes sexuales depravadas.

Necesito sanar las heridas y ponerme a salvo de las artes de este hombre.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que cuentas indica claramente que es una relación que terminó ya hace mucho tiempo. Una persona que te quiere, no te humilla, no te degrada, no te ataca cuando estás con la guardia baja, no te echa en cara relaciones anteriores… Pero el perfil que describes puede crear a veces ciertas dependencias emocionales, pues son personas que terminan debilitando mucho a sus parejas.

Lo mejor es que no vuelvas a tener ningún tipo de contacto con él, ni por teléfono, ni mensajes, ni redes sociales… Cuidado, porque quizás él intente algún tipo de acercamiento, con alguna excusa, aunque sólo sea para alejarse después y sentir que aún tiene poder sobre ti. No renuncies a ser tú misma, no pierdas tu identidad, tu autonomía y tu dignidad.

CONSULTA Sufrí abusos sexuales desde los 6 hasta los 8 años. Voy a cumplir 48 y vivo con mucho dolor, resentimiento, pena, amargura y con un peso del que no consigo liberarme. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está claro que necesitas ayuda profesional. En esa edad somos muy vulnerables y, lógicamente, muy dependientes aún de los adultos de nuestro entorno. Si esos recuerdos siguen perturbando tu vida, te siguen llenando de dolor y resentimiento, está claro que no puedes continuar arrastrando las consecuencias de esos abusos que te impiden vivir tu presente actual.

Es como si esos hechos, lejanos en el tiempo, aún estuvieran muy presentes en tu memoria y te impiden vivir tu día a día. ¿Qué puedes hacer? Combatir esos pensamientos, reconciliarte con la vida y sacar lo mejor que llevas dentro; recuperar tu alegría y tu bienestar emocional.

Pero, repito, necesitas ayuda psicológica de un profesional experto en estos temas y, por lo que me cuentas, seguramente convendría que fuese mujer (psicóloga). En los libros 'Lo mejor de tu vida eres tú' y 'Las tres claves de la felicidad' detallo cómo poder recuperar la paz, la autoestima y el equilibrio que tanto necesitamos. Muchos ánimos.

CONSULTA Llevo un año viviendo una vida irreal, me vine desde mi ciudad por amor y por mi hija, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, lo que más quiero y el único empuje que me queda para salir adelante todos los días.

No como bien, no duermo bien, me despierto con la peor de las ansiedades, quiero volverme a mi ciudad, pero si lo hago tendría que dejar a mi hija y no poder verla todos los días, me encanta dormir con ella, comer con ella, mirarla y sobre todo me encanta que esté ahí; haría cualquier cosa por ella, pero lo único que no haría sería perder mi salud, todo porque vivo solo casi todos los días, me siento solo incluso cuando hay gente, y todos los días la tengo que ver en el entorno de su familia.

Nunca puedo pasar página y no puedo seguir adelante si sigo aquí. ¿Qué puedo hacer? Si me voy no veo a mi hija, si me quedo sigo enfermando, necesito una solución.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Vivir solo no tendría que ser sinónimo de sentirte solo, y no estar en tu ciudad no significa que, forzosamente, pierdas la salud. Comentas que estás enfermando y crees que se debe a las circunstancias que te rodean; y sin duda las circunstancias pueden ser difíciles, pero eso no justifica que pudieras estar mejor, si tú, internamente, estuvieras bien contigo mismo.

"Tu hijo merece lo mejor de ti, un padre alegre, maduro, positivo… que facilite su bienestar"

Lo que quiero decirte es que la solución no suele ser ir de un sitio a otro. Lo importante, lo más prioritario en estos momentos, es que trabajes tu equilibrio y tu bienestar emocional. Es posible que necesites ayuda profesional a nivel psicológico, pero resulta crucial que no tomes decisiones importantes en tu actual estado emocional. Tu hijo merece lo mejor de ti, un padre alegre, maduro, positivo… que facilite su bienestar; un padre que la infunda seguridad y confianza.

Trabaja internamente contigo y sólo cuando estés bien verás con claridad qué puedes hacer y cuál es la mejor opción. En el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' verás algunas claves para trabajar esa paz interior y esa actitud positiva ante la vida. Muchos ánimos.

CONSULTA Tengo 19 años y tengo muy poca ilusión por todo. Me gustan los chicos y hace tiempo llegué a sentirme mal por eso. Ahora mismo tengo una pareja estable. Discuto mucho con mi padre, y tuve una infancia difícil, ya que tengo dos familias, la biológica y la adoptiva.

A veces no veo claro el futuro y creo que lo que hago no sirve de nada. A veces siento que estoy en mi mundo y me cuesta ver el mundo que me rodea, como si estuviera poco atento.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Se nota que eres una persona sensible, que te cuesta encontrar la estabilidad y el equilibrio emocional que tanto ansías. En estos casos, la terapia psicológica es muy eficaz. Te ayuda a reencontrarte contigo mismo, a aceptarte, a asumir tu situación y tus circunstancias, te proporciona ayuda para relacionarte mejor (por ejemplo con el tema de tu padre), para entender más cómo se sienten los otros…

Endefinitiva, para encontrar tu camino y tu estabilidad. Te ayudará a salir de tu mundo y a sentirte bien contigo y con la gente que te rodea. En el libro ‘Lo mejor de tu vida eres tú’ detallo cómo conseguir ese proceso.