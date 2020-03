Los mejores accesorios para tu coche que podrás encontrar en Amazon

Los coches modernos cada vez son más seguros y se venden con numerosas opciones de personalización que hacen la experiencia de conducción más cómoda y agradable. Aunque estos avances tienen muchos puntos positivos, también tienen su contraprestación, por ejemplo, hay extras que son un exceso y que incluso pueden suponer una distracción al volante. Esto no significa que no existan accesorios que no se entregan de fabrican y sí que son útiles para el conductor.

Alfombrillas, cubremaleteros, organizadores, luces… son algunos de los objetos que se pueden encontrar y adquirir para equipar cualquier vehículo y tenerlo preparado para cualquier situación que nos podamos encontrar en la carretera.

Si estás buscando algún accesorio para tu coche, en Amazon Basics hay una lista de los mejores complementos que, además, cumplen las tres B: son buenos, son bonitos (y, sobre todo, prácticos) y baratos. por ejemplo:

Luces de emergencia

Luz de emergencia Amazon

No sustituyen a los triángulos obligatorios que hay que colocar en caso de accidente o emergencia, pero te ayudarán a ver mejor y a ser visto si sufres algún tipo de percance en carretera.

Protector de asiento

Protector de asiento Amazon

Estas fundas son universales y perfectas para viajar con mascotas o con niños. Mantendrán la tapicería de tu coche intacta y se pueden comprar por pares. Están fabricadas en tela de PVC de fácil limpieza y se sujetan con facilidad. Hay varios modelos disponibles y de diferentes tamaños, para todo tipo de necesidades.

Organizador de maletero

Organizador de maletero Amazon

Es una manera de mantener los productos de limpieza, herramientas y otros objetos pequeños siempre ordenados y localizables. Fabricado en un material resistente y de gran capacidad, este organizador te ayudará a mantener tu maletero impecable y a optimizar el espacio.

Parasol extragrande

Parasol Amazon

El sol es uno de los mayores enemigos de cualquier conductor si no se encuentra aparcamiento a la sombra. Un buen parasol evitará que el habitáculo arda cuando haya que volver a coger el coche y protegerá la tapicería.

Funda para el volante

Funda volante Amazon

Las fundas permiten un agarre sin que se resbalen las manos y evitan quemaduras en verano y coger el volante helado en invierno. Esta es transpirable, ajustable y apta para numerosos modelos de coche.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.