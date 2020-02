Siete dispositivos para cuidar tu cuerpo con los que vas a querer darte un capricho

A todo el mundo le gusta cuidarse y quien diga que no, miente. El deporte, la moda, el maquillaje, los tratamientos corporales… son solo algunas de las formas que hay de hacerlo. Muchos de estos cuidados tienen que ver no solo con la apariencia, sino con la salud, pero sabemos que a veces es difícil encontrar tiempo para nosotros (pese a lo beneficioso de esta rutina). Por eso, hemos buceado en Amazon para ofrecerte algunos dispositivos que puedan ayudarte en esta tarea. No vas a poder resistirte a ellos porque, ¿qué mejor momento que el mes del amor para darse un capricho a uno mismo?

Metrónomo para conciliar el sueño

Aunque hay trucos más allá de contar ovejas para dormir mejor, no siempre resulta fácil lograrlo, a menos que cuentas con Dodow. Se trata de un metrónomo luminoso que ayuda a conciliar el sueño a través de unos ejercicios de relajación de 8 o 20 minutos, según el modo. Sus 4,2 estrellas de valoración lo convierten en Amazon’s choice y avalan sus efectos.

Dispositivo corrector de postura corporal

Controlar la postura corporal es un reto tan difícil como necesario para nuestra salud, algo que se complica con las intensas jornadas laborales. Este dispositivo de Upright monitoriza tu postura mediante un seguimiento diario para poder mejorarla con las aplicaciones complementarias con las que cuenta.

Monitor de frecuencia cardiaca

Si se quiere lograr un entrenamiento efectivo, es recomendable conocer todos los datos relativos a nuestro cuerpo, algo posible con este monitor de frecuencia cardíaca de Wahoo Fitness.Funciona con diversas aplicaciones deportivas (Strava, Runkeeper…) y es compatible con smartphones, tablets y Apple Watch, donde mostrará los resultados obtenidos.

Cepillo facial Luna

Con las rutinas diarias, muy pocos son los que consiguen dormir las 8 horas recomendadas algo que, sin duda, se refleja en el rostro. Para intentar facilitar la oxigenación de la piel para que luzca limpia y radiante, el cepillo facial Luna de Foreoayuda en la rutina de limpieza a través de sus pulsaciones que eliminan la suciedad, la grasa y las células muertas.

Pulsera de actividad Hutbit

Si no te ha caído una de estas pulseras por Navidad o por San Valentín, ya va siendo el momento de darte el capricho. Monitorizan tus pasos, la distancia que recorres durante el ejercicio, el sueño y la frecuencia cardiaca. Esta de Hutbit, además, permite activar las notificaciones de llamada o mensajes.

Ejercitador de suelo pélvico

La incontinencia urinaria o los problemas de disfunción sexual son algunas de las consecuencias de tener un suelo pélvico poco ejercitado. El de Elvie trainerayuda a reforzarlo a través de ejercicios que pueden seguirse con una app gratuita. Está fabricado con silicona de grado médico, es sumergible y en Amazon tiene cuatro estrellas de valoración que avalan sus resultados.

Dispositivo de masaje shiatsu

Si quieres darte un auténtico capricho, apuesta por el Breo ineck Air dispositivo de masaje shiatsu que ayuda a aliviar la rigidez muscular. Se trata de un cojín de viaje que se infla en 90 segundos, tras los que comienza el masa.

