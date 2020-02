¿Cuántas veces has oído que nuestros aparatos inteligentes ‘nos espían’? ¿Quién no ha hecho conversación de ascensor comentando cómo justo después de hablar con sus amigos sobre robots de cocina en un bar al llegar a casa Google no paraba de ofrecerle comprar uno?

Seamos o no conscientes de cuánto abarca la capacidad de las grandes compañías para escucharnos en nuestra vida privada, lo importante es que en tiempos de guerra las mentes se afilan y salen propuestas más que interesantes.

Es el caso de este brazalete de estilo futurista-cyberpunk cuyo objetivo es bloquear los micrófonos de cualquier dispositivo inteligente que haya alrededor. ¿Cómo surge la idea? De un matrimonio de profesores de informática en la Universidad de Chicago cuya mujer no quería tener cerca un altavoz AmazonEcho compatible con Alexa.

El Sr. Zhao y la Sra. Zheng decidieron canalizar su desacuerdo en algo productivo y con la ayuda de un profesor asistente, Pedro Lopes, diseñaron esta ‘joya del silencio’: un brazalete con 24 altavoces que emiten señales ultrasónicas cuando el usuario lo enciende. El sonido es imperceptible para la mayoría de los oídos, con la posible excepción de los jóvenes y los perros, pero los micrófonos cercanos detectarán el sonido de alta frecuencia en lugar de otros ruidos.

Si bien el ‘brazalete del silencio’ no es el primer dispositivo inventado para bloquear la escucha, sí es el primero que es portable. En 2018 había salido ‘Project Alias’, un gadget que podía colocarse sobre un altavoz inteligente para ‘ensordecerlo’ como si de un apéndice se tratase. Sin embargo, la Sra. Zheng pensó que el bloqueador debería ser portátil para proteger a las personas mientras se mueven a través de diferentes entornos, dado que no siempre se sabe dónde acecha un micrófono.

Por ahora la pulsera es solo un prototipo, aunque los investigadores dicen que podrían fabricarlo por unos 20 dólares y que un puñado de inversores les han preguntado sobre su comercialización.