¿Por qué no tiene nombre todavía el nuevo coronavirus de Wuhan?

El nuevo coronavirus en Wuhan ha causado ya 564 muertos y 28.060 infectados desde que el 30 de diciembre de 2019 el Comité de Salud Municipal de la ciudad epicentro de la brote emitió un "aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida". El 31 de ese mes fue detectado el primer sospechoso. Desde ese día a hasta hoy, y temporalmente, a este virus se le ha llamado 2019-nCoV, siglas corresponden al nuevo (n) coronavirus (CoV) de 2019. Sin embargo, todavía no tiene un nombre propio y 2019-nCoV no tiene gancho, por eso no es recordado.

Coronavirus es el nombre de un grupo de virus al que pertenece, que son un género de virus ARN de vertebrados de Coronaviridae. Son microbios envueltos con un genoma de ARN de cadena sencilla con polaridad positiva y simetría helicoidal. El nombre coronavirus deriva de la apariencia de la envoltura bajo el microscopio electrónico de estar coronado con un anillo de estructuras redondeadas.

La BBC habló con un grupo de investigadores que han estado buscando un nombre adecuado para bautizarlo y aseguran que pronto saldrá a la luz la nueva denominación.

Poner un nombre a un virus, más complicado de lo que parece

Pero, ¿a qué se debe este demora? "El ponerle un nombre a un nuevo virus es algo que generalmente se retrasa bastante y, hasta ahora, el foco ha estado puesto en la respuesta de salud pública, lo que es comprensible ", ha explicado al medio Crystal Watson, académico y profesor asistente del Centro de Seguridad Sanitaria Johns Hopkins, en Estados Unidos.

No obstante, dice que "hay razones por las que esto debería ser una prioridad" porque cuando no hay un nombre oficial, la gente puede acabar usando "términos como 'virus de China', y eso puede dar lugar a una respuesta negativa contra ciertas poblaciones".

La responsabilidad de poner un nombre al nuevo virus es del Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en inglés). "Hemos visto que ciertos nombres de enfermedades provocan una reacción negativa contra los miembros de comunidades religiosas o étnicas en particular", argumenta la organización.

Por eso el nuevo nombre no podrá incluir sitios geográficos, nombre de personas, nombre de animales o comidas ni referencias a una cultura o industria.