Los ocho mitos para enfrentarte al alcoholímetro (que no, no funcionan)

Las cenas y comidas de Navidad traen sus excesos y no todos son calóricos. Esa copita de más te puede aguar la fiesta si de vuelta a casa decides coger el coche en vez de volver dando un paseo.

Si te pillan al volante, has bebido y te toca soplar que no se te ocurra ponerte a hacer flexiones, comer pasta de dientes o granos de café porque, lo sentimos, no sirve para nada. Tampoco pienses en echar una cabezadita rápida, porque no se te pasará la borrachera. Todos estos mitos y falsas creencias sobre cómo enfrentarse al alcoholímetro de la policía y salir victorioso ya los ha desmontado la DGT.

La mejor solución para que no te multen estos días es dejar el coche en casa si has bebido e ir en transporte público, taxi o a pie. Será mejor para tu bolsillo y también para la seguridad de todos. Por si aún te quedan dudas y piensas que tienes en tu haber un remedio mágico para no dar positivo, te hacemos un resumen de los falsos mitos más extendidos:

1. Chupar granos de café. O incluso masticarlos dependiendo de qué web visites. Con los primeros aparatos de detección de alcohol en sangre podría funcionar este truco, pero ya no.

2. Beber mucha agua. Puede que este truco te funciona mejor al día siguiente (para la resaca) o que hubiera sido más efectivo si en vez de alcohol hubieras bebido agua. Pero no, no te salvará de una multa en el espacio de 10 minutos que hay entre test y test.

3. Hacer deporte para sudar.El alcohol se expulsa vía renal y no a través del sudor, así que evita ponerte a hacer flexiones o a correr antes de la segunda prueba del alcoholímetro, porque no servirá para nada (y puede ser que acabes haciendo un poco el ridículo).

4. Comer limones. Encima de que no es una fruta muy agradable de comer, esto tampoco eliminará ni bajará la concentración de alcohol en tu saliva.

5. Dormir.Si dormimos más de cinco horas sí que es cierto que nos levantamos más despejados, pero esto no es por el sueño en sí si no por el tiempo transcurrido. Dormir media hora antes de coger el coche no hará que tu nivel de alcohol en sangre se reduzca.

6. Tomar bebidas energéticas. No es cierto ni está demostrado que bajen los efectos del alcohol. Además, el abuso de estas bebidas puede ser muy perjudicial y peligroso para la salud.

7. Beber aceite o chupar el césped. Estos ya son mitos de alto nivel y esperamos que solo se hayan quedado ahí y no hayan llegado a la práctica. El sentido de estos trucos es enmascarar el alcohol en la boca, pero ya os adelantamos que no son ciertos.

8. Soplar más despacio. Fuerte, flojo, rápido o lento… da igual como lo hagas, que si has bebido y te hacen un control, se van a enterar. Lo único que puedes hacer al soplar más despacio es enfadar al agente que tengas delante.