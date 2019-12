Los mejores pick-up de 2019 para todos los gustos y bolsillos (y que están disponibles en España)

Son la típica imagen del vehículo norteamericano por excelencia. Un buen pick-up, robusto y con tracción a las cuatro ruedas, ideal para quien trabaja en una obra y necesita cargar material en su coche.

Pero este estereotipo ya se ha extinguido, sobre todo porque ya no son vehículos que estén limitados por velocidad, lo cual les eleva el atractivo para convertirse en coches de ocio y no de trabajo. Hace un año, estas camionetas estaban consideradas camiones con la caja abierta y no podía sobrepasar los 90 kilómetros a la hora de velocidad. Así que si estás pensando en cambiar de estilo, échales un vistazo a estos modelos de pick-up que ya están disponibles en España.

Mercedes Benz Clase X. Con toques de alta gama pero práctica y confiable en terreno fangoso. Dos opciones de motor de 163, 190 y 250 caballos y cambio automático disponible. El primer pick-up de Mercedes cuesta a partir de 28.319 euros.

Volkswagen Amarok. Lleva ya dos años en nuestro país y a partir de ahora solo se ofrece con un motor TDI 3.0 de seis cilindros. Está disponible en 163 caballos con transmisión manual, 204 y opción de cambio automático y en 258 caballos solo en automático. La versión más barata en web cuesta 26.600 euros.

Toyota Hilux. Esta marca japonesa destaca en todo lo que hace y el segmento camioneta no iba a ser menos. Considerado un pick up robusto y fiable, ideal para terrenos complicados, solo se comercializa con un motor 2.4 150D de 150 caballos. A partir de 31. 438 euros.

Fiat Fullback. Los italianos completan su oferta de vehículos comerciales con este pick up que nada tiene que envidiar a otras casas. Una estética cuidada y dos motores disponibles, ambos turbodiésel con etiqueta Euro 6. El precio de salida ronda los 26.000 euros, bastante asequible.

Ford Ranger Raptor. El top norteamericano de camionetas llegó a principios de este año a Europa. Motor Ecoblue biturbo diésel y una potencia de 213 caballos, una suspensión Fox Racingy acabados específicos harán las delicias de la conducción de cualquier aficionado a los caminos. Disponible a partir de 40.196 euros, sube un poco el presupuesto.

Jeep Gladiator. El caramelo final que estará disponible en nuestro país a partir del año que viene. Mejor llevarla por camino de tierra que por carretera, este modelo de Jeep costará entre los 30.000 y los 38.000 euros en España y tiene un acabado de lujo en comparación con otras marcas a la hora de fabricar todoterrenos de tierra.