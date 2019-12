¡Atención motoristas! Trucos para no pasar frío en invierno

Ser motorista tiene sus pros y sus contras. Ir en moto es cómodo y nunca da problemas de aparcamiento, pero también es cierto que cuando la climatología empeora los trayectos y, cuando llega el frío, cualquier viaje suele ser más incómodo o hasta peligrosos.

Además de respetar las normas de tráfico e incrementar la seguridad, hay una serie de trucos y equipamientos que te permitirán reducir la sensación de frío cuando te subas a tu moto y harán tu viaje mucho más agradable.

Lo primero es comprar la ropa adecuada. Unos buenos pantalones impermeables, una chaqueta cortavientos y con aislante térmico y unos guantes adecuados te mantendrán caliente. No olvides llevar las botas indicadas para conducir y busca un modelo que sea transpirable e impermeable si luego no puedes cambiarte el calzado. Tampoco está de más añadir una manta así como puños calefactables o paramanos.

El papel de periódico será tu mejor aliado

Un buen casco con cierre anti vaho y sin resquicios por los que se pueda colar el aire cambiará tu percepción de la temperatura. Añádele, además, un sotocasco o buff cortaviento que proteja tu cuello del aire.

Por otro lado, aparte de añadir ropa interior térmica a tu outfit para mantener tu temperatura corporal, puedes usar papel periódico para protegerte. Colócalo entre la chaqueta y el resto de la ropa como si fuera un escudo, notarás la diferencia. Y si quieres llevar tus pies calientes durante todo el viaje puedes colocarte unas bolsas de plástico o de basura (limpias) encima de tus botas de conducir. Este truco es especialmente útil si llueve, ya que te aislarán del agua. También te ayudarán a cortar el viento.

Por último, date crema hidratante en la cara, las manos y los pies antes de vestirte y ponerte el sotocasco y los guantes. Creará una especie de capa que te ayudará a aislar la sensación de frío y protegerá tu piel. Hacer un poco de ejercicio, como subir algunas escaleras, aumentará tu temperatura corporal y hará que tu cuerpo genere calor, sobre todo si ya estás vestido y equipado. Siguiendo estos consejos y extremando la precaución estarás preparado para enfrentarte a un viaje con tu moto en invierno aunque haga frío y mal tiempo.