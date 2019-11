Las hamburguesas vegetales de 'Burger King' no son vegetarianas (y en Estados Unidos les han denunciado por ello)

"100% Whopper, 0% ternera". Así se presentaba hace ya tiempo la versión vegetal de las hamburguesas de Burger King. En Estados Unidos fue de la mano de Impossible Meat, una de las compañías punteras en esto de la denominada carne vegetal. Y en España, hace unas semanas, la cadena de hamburgueserías hacía lo propio con su Rebel Whopper a base de hamburguesas de The Vegetarian Butcher.

La probamos y si de lo que se trataba era de dar el pego, la verdad es que la hamburguesa vegetal aguanta muy bien el tipo. Si no sabes previamente que estás comiendo un Whopper sin carne es muy probable que no te des cuenta.

En cualquier caso, este boom de la falsa carne vegetal en el mercado se produce en un momento en el que no solo los vegetarianos y veganos apuestan por reducir el consumo de proteína animal, sino que por motivos de sostenibilidad o de salud son cada vez más los que prefieren comer menos carne.

Y ahí es donde entran en juego este tipo de productos que permiten imitar mejor que nunca la sensación de comer carne. Eso sí, habría que recordar que no son necesariamente más sanas y que en ningún caso se pueden considerar un plato nutricionalmente interesante.

En cualquier caso, que el público objetivo sea más amplio que los vegetarianos o veganos no significa que estos no sean uno de los primeros clientes a los que van dirigidos. Solo hay un pequeño problema: muchos aseguran que estas hamburguesas no son aptas para ellos.

La razón es muy sencilla: se cocinan en las mismas parrillas que las hamburguesas convencionales, con lo que es bastante probable que estén en contacto con carne real y que eso del "0% ternera" que se publicitaba no sea del todo cierto.

Puede parecer un detalle menor que solo enfadará a algún vegano tiquismiquis, pero el asunto es suficientemente serio como para que en Estados Unidos ya haya una demanda colectiva contra Burger King precisamente por este motivo.

Por lo visto, que la propia compañía indique en su página web -al menos en Estados Unidos, en España no damos con un aviso similar- que quienes deseen una hamburguesa totalmente libre de carne tienen que solicitarlo así para prepararla de forma diferente, no es suficiente.