El 84% de los españoles no ha conducido nunca un coche eléctrico

El 70% de los españoles asegura estar condicionado por las políticas medioambientales a la hora de comprar un vehículo nuevo. En concreto, el 33% asegura haber aplazado la compra hasta tener más clara la decisión; el 21% ha comprado o comprará un vehículo con etiqueta ECO o CERO; y el 16% no comprará ya un vehículo diesel, debido a las informaciones que salieron sobre este tipo de combustible.

Parece que a los conductores españoles les ha calado el mensaje medioambiental, al menos, así lo pone de manifiesto el estudio Españoles ante la Nueva Movilidad realizado por PONS Seguridad Vial y Luike con la colaboración de Geotab, Wible, Moovit y ALD Automotive.

Sin embargo, basta rascar un poco en la superficie para darse cuenta de que no todo está tan asentado como puede parecer en un primer vistazo, ya que, por ejemplo, el mismo estudio destaca que el 42% de los españoles encuestados no conoce la diferencia entre un vehículo eléctrico, uno híbrido y uno híbrido enchufable. Lo cual, puede limitar su decisión de compra pese a sus buenas intenciones medioambientales. En concreto, dentro del segmento de población con mayor intención de compra de un vehículo nuevo, el de los menores de 35 años, el 50% afirmó no conocer la diferencia entre los tres tipos de vehículos.

Además, existen otras carencias dentro de la educación ambiental, como el hecho de que el estudio demuestra que el 77% de los encuestados no ha conducido un vehículo híbrido; el 84% no ha conducido uno eléctrico; el 91% uno híbrido enchufable; y el 99% un vehículo de hidrógeno. Y si es difícil tomar la decisión de comprar un coche, adquirir un nuevo vehículo del cual desconoces el sistema de propulsión y sus diferencias frente a los motores de combustión a los que estás acostumbrado no hace la compra más sencilla.

En cuanto al dinero de más que pagarían para adquirir un vehículo eléctrico, el 35% ha respondido que no pagaría ni un euro más; el 29% hasta 3.000 euros más; el 18% hasta 1.000 euros más; el 14% hasta 5.000 euros más; y el 3% hasta 8.000 euros más.