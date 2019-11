El INE empieza este lunes a rastrear millones de móviles

A partir de este lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzará el rastreo de teléfonos móviles como parte de un estudio para analizar los desplazamientos de millones de usuarios de las tres principales operadoras de telefonía (Movistar, Vodafone y Orange).

Esta primera fase comprende desde este lunes 18 al jueves 21. La segunda etapa coincide con festivos y periodos vacacionales: se analizará el 24 de noviembre (domingo), el 25 de diciembre (festivo) y dos días de verano, 20 de julio y 15 de agosto (también festivo).

Durante esos días se tomará la posición de los móviles entre las 12 de la noche y las 6.00 h de la mañana para fijar un lugar de residencia y luego entre las 9.00 h de la mañana y las 18.00 h.

Con la información recabada, el INE podrá analizar aspectos como cuáles son los desplazamientos más habituales en el día a día, qué movimientos son más comunes en vacaciones o medir mejor la despoblación en el mundo rural.

La información que se recabe no serán datos individuales sobre números de teléfono ni sobre los titulares de las líneas. "Solo obtendremos la cantidad de móviles que hay en un determinado punto: ni nombres ni datos personales", afirmaba a 20minutos el pasado mes de octubre el director de comunicación del INE, Donald Peña.

Se trata de una práctica legal, amparada por la normativa europea, y sin fines comerciales, si bien desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya han pedido al INE información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los clientes.

Cómo evitar el rastreo

Desconectar el GPS del teléfono no sirve para nada, ya que los dispositivos están conectados permanentemente a una antena de telefonía, la información no se recoge a través de los satélites.

Los clientes de Orange y Vodafone pueden solicitar el cese de datos anonimizados, bien por correo electrónico o postal —en el caso de Orange— o a través de la app Mi Vodafone. No obstante, Movistar no da opción a ello, por lo que aquellos usuarios que no deseen participar en el estudio solo tienen la opción de poner el móvil en modo avión o apagarlo directamente.