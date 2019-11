Las bombas inteligentes y sensores para controlar la diabetes se implantan en España de manera"lenta" y "desigual" 

Bajo el lema de Diabetes: Protege a tu Familia, este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una fecha destinada a la concienciación de una enfermedad que, según la Federación Internacional de Diabetes (FID), afecta a 425 millones de personas en todo el mundo, seis de ellos en España.

Precisamente por ser una enfermedad con una gran prevalencia, las innovaciones en tratamientos que mejoran la vida de los pacientes son constantes. Andoni Lorenzo, presidente de laFederación Española de Diabetes, FEDE, nos habla de algunas de las tecnologías más importantes que han surgido en los últimos años y cómo está su implantación en España.

Su primera respuesta fue que, por desgracia, España no es, ni mucho menos, un país puntero en la implantación de nuevas tecnologías para tratar la diabetes, pues llegan a los pacientes con cuentagotas, “a pesar de que hay acuerdos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, lo que los pacientes nos encontramos, además de que se implanta muy lentamente, lo hace de una forma muy desigual debido a que en las distintas consejerías de sanidad hay distintas sensibilidades y distintos presupuestos. A pesar de todo, las tecnologías poco a poco van llegando”.

Andoni Lorenzo, presidente de la FEDE. CEDIDA

En los últimos años, sobre todo se están implantando dos mejoras tecnológicas.

Bombas de insulina

Las bombas de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) son dispositivos que cuentan con un depósito de insulina de acción rápida, que se libera de forma constante mediante un set de infusión. Estas bombas existen desde hace unos años, pero hoy han evolucionado tanto que coloquialmente se las conoce como ‘páncreas artificiales’ por todas las funciones que cumplen, pues “además de inyectar la insulina, miden la glucosa y tienen un comportamiento inteligente. Es decir, que cuando ven que la glucosa está baja, se paran ellas solas para evitar hipoglucemias”. Sin embargo, mientras en Europa ya se está implantando, “en España ni siquiera está aprobada dentro de la cartera básica del Ministerio de Sanidad. La implantación de esta tecnología es básicamente hospitalaria y solo en algunas comunidades”.

Sensores con sistema flash

Según Andoni Lorenz, esta tecnología está revolucionando la vida de los pacientes con diabetes, sobre todo lo de tipo 1, pues se trata de un medidor de glucosa que, mediante un sensor que se coloca en el brazo, mide la glucosa en sangre y estima cómo estará en los 30 minutos siguientes, “los pacientes de diabetes tipo 1 pasan de tener que pincharse una media de seis veces al día a pasarse el móvil por debajo del brazo, lo que repercute de manera muy positiva en la vida del paciente, evita complicaciones y les proporciona mucha autonomía”, asegura.

Sensor con sistema flash de la marca FreeStyle FreeStyle

Este sistema sí se está aprobado en España, pero son una enorme desigualdad, “recientemente se aprobó un sistema de financiación de estos sensores, pero nos hemos encontrado que en la implantación de esta tecnología, que se aprobó en el Dirección interterritorial de sanidad, hay una diferencia de año y medio desde que se implanta en la primera comunidad hasta que se implanta en la última”. Esto supone, sobre para los pacientes una enorme frustración, “pues depende del código postal en el que residas, vas a tener una sanidad u otra. Hay una igualdad en cuanto que la tecnología acaba llegando a todos los ciudadanos, pero la reivindicación es que llega muy poco a poco y no de una forma paritaria”, explica Andoni Lorenzo.

Y lo mismo ocurre con la medicación, “existen nuevas insulinas más estables, que tienen una mayor duración… pero aquí lo mismo e incluso piden autorizaciones específicas para prescribir este tipo de medicamentos”.

¿Por qué tardan tanto en llegar estas innovaciones?

El principal problema para implantar estos avances es, una vez más, la falta de financiación, “tanto desde el Ministerio como desde las consejerías, el concepto con el que se trabaja es el del precio. Cuando hay algún tipo de concurso, el 70% de ese concurso es el precio. Eso hace que, además de que se empobrece la vida de los pacientes con diabetes en cuanto a los servicios que reciben de sanidad, muchas tecnologías ni quiera se presentan a concurso porque saben que no tienen nada que hacer”.

A esto, se suma que incluso en tecnologías ya implantadas, el precio es lo que prevalece, “así, nos encontramos con decisiones como las que ha tomado últimamente la Comunidad de Madrid, que nos tiene perplejos y preocupados. Y es que, ha sustituido los medidores de glucosa capilar -los glucómetros- por otros chinos más baratos y de los que cuestionamos su fiabilidad”.

Esto provoca, además, problemas de adherencia, es decir, “que los pacientes hacen menos caso a los profesionales, lo que deriva en más hipoglucemias y más visitas a urgencias, que a la larga es mucho más caro para el sistema”, afirma tajante.

Un pinchador para tomarse una prueba de glucemia. GTRESONLINE

La diabetes en España

Se estima que en España hay seis millones de personas con diabetes, dos de ellos sin diagnosticar, y alrededor de 400 mil casos nuevos cada año, muchos de ellos muy jóvenes, cuando, hasta hace poco, la media de edad de diagnóstico de diabetes tipo 2 era de los 40 a los 50 años. Esto supone un 14% de la población, una persona de cada ocho que, además, están muy poco concienciadas con la enfermedad y subestiman sus consecuencias, “en España cada año mueren cada año 25 mil personas a causa de la diabetes y somos líderes en amputaciones por esta causa. Es mucho más que la típica frase de ‘tengo un poco de azúcar’, que tan a menudo escuchamos”, asegura Andoni Lorenzo.

Por eso, desde FEDE piden más concienciación, tanto por parte del gobierno, al que piden que se aplique el Plan Estratégico de la Diabetes, como de la población, “la sociedad está muy desinformada, sobre todo los pacientes, que no saben muy bien cómo actuar y qué pautas seguir en cuanto a alimentación y ejercicio cuando son diagnosticados.Además, no hay prevención y no se está trabajando en base a objetivos”.

Y es que, además de los costes en salud para millones de personas, el gasto del Sistema Nacional de Salud en tratar la diabetes en España es de unos 25 mil millones de euros al año. Un gasto que se podría evitar en gran parte, pues la mitad de los casos de diabetes tipo 2 se podrían prevenir con un estilo de vida adecuado.