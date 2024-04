Zendaya se salta su única norma sobre la alfombra roja y aparece con un vestido lencero y ligueros

Zendaya sigue con su gira mundial de Rivales (Challengers) por todo el mundo y, tras pasar por Australia y Europa, la actriz ha aterrizado en Estados Unidos, donde Los Ángeles se ha convertido en una parada obligatoria. Allí la protagonista de la película nos ha maravillado con uno de los vestidos más espectaculares que ha llevado hasta ahora, sin embargo, también se ha saltado su única norma sobre la alfombra roja.

Al igual que pasó con Spider-Man: No way home y Dune: Parte 2, durante la promoción de Challengers, Zendaya ha estado luciendo looks que siguen la temática de la película. En sus últimas apariciones la hemos visto llevando vestidos de Loewe con lentejuelas y la sombra de un tenista, zapatos con una pelota de tenis incrustada en el tacón (de la misma firma española) e incluso un look plagado de raquetas cruzadas.

Esta regla de la artista no es algo nuevo, ya que hemos visto a Zendaya llevando desde hace años conjuntos en las alfombras rojas de las premieres que tienen algo que ver con la película que esté promocionando en ese momento. No obstante, últimamente ha querido arriesgar más y llevarlo al extremo, ejemplo que han seguido otras mujeres de la industria como Margot Robbie con Barbie, Jenna Ortega con Miércoles o Florence Pugh con Dune: Parte 2.

El vestido más romántico y sexy de Zendaya

En esta ocasión, la actriz se ha saltado su propio protocolo, sorprendiéndonos con un look que no solo ha redefinido los vestidos lenceros, sino también ha dejado claro que ella puede hacer sexy el estilo de princesa.

Zendaya en la premiere de 'Challengers' en Los Ángeles EFE

Zendaya apareció en el 'photocall' con un impresionante vestido de Vera Wang rosa pastel y negro con una voluminosa falda de raso con una abertura frontal que dejaba escapar el tul oscuro. Sin embargo, y por muy bonita que fuera, esta parte no era la protagonista de la pieza.

Lo que verdaderamente llamó la atención del look fue la parte de arriba del vestido, que contrastaba tanto en color como en estilo. Mientras que la falda destaca por su romanticismo, el top resalta la sensualidad de la prenda con un diseño de encaje, corsé a la cintura y unos ligueros que caen y enmarcan la abertura frontal de la falda.

Si bien estamos acostumbrados a los vestidos lenceros de tirantes y raro que se hicieron tan populares en los 90 y no nos han abandonado, ahora la actriz nos da una nueva versión de este clásico, enseñándonos que podemos combinar dos estéticas tan distintas.

El truco de Zendaya para llevar trasparencias sin sujetador y que no se vea nada

También llama la atención los encajes que lleva Zendaya en la zona del pecho, ya que, pese a tener transparencias, no ha protagonizado ningún momento 'free the nipple', por lo que nos preguntamos, ¿cómo es esto posible?

El truco es muy sencillo y es, nada más y nada menos, que unos cubre pezones. Se trata de unos círculos de silicona y del mismo color que nuestra piel que se ponen en esta parte de nuestra anatomía, logrando camuflarla y difuminarla con el resto del pecho. Al ser reutilizables, podemos usarlo cuantas veces queramos tras lavarlos con agua y detergente suave. Los podemos encontrar en Hunkemöler a un precio de 12,99 euros.

Cubre pezones de Hunkemöler Hunkemöler

