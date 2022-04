Zendaya tiene la clave para llevar un 'total look' gris (de pies a cabeza), ya sea en primavera o invierno

Puede que la segunda temporada de Euphoria haya emitido su capítulo final en febrero, pero eso no nos ha impedido vestirnos como los personajes del programa de HBO. El primer fin de semana de Coachella fue una prueba de la gran influencia de la serie, con conjuntos y looks de maquillaje que podrían haber llevado Kat, Cassie e, incluso, Rue.

Ha sido tal el furor que ha causado Euphoria que desde la propia plataforma de series en bajo demanda han organizado un evento con todo el elenco. Por primera vez desde hace unos meses, nos hemos deleitado con el estilo inconfundible de Alexa Demie, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Maude Apatow, quienes no han decepcionado.

Sin embargo, nuestros ojos han estado puestos en Zendaya y su espectacular traje en gris perla. La actriz nunca decepciona con sus looks de alfombra roja y esta vez nos ha dado un estilismo que compartiríamos con nuestras madres.

Zendaya en un evento de 'Euphoria' con traje gris perla. GTRES

Con un 'outfit' totalmente gris de Fear of God, la actriz dejó huella una vez más. El conjunto monocromático, con hombreras XXL y un fajín a la cintura, era un poco más relajado que su último look de sastre (un elegante traje de Sportmax en la 'after party' de los Oscar), pero los tacones de aguja a tono y puntiagudos le añadían brillo y jugaban con las proporciones.

Este traje de inspiración ochentera, que bien podrían haber llevado nuestras madres para ir al trabajo en aquella década, conforma el estilo que estamos viendo en Zendaya últimamente. La actriz ha dejado atrás los looks románticos para atreverse con otros llenos de fuerza y carácter.

En cuanto al color, la intérprete de Rue en Euphoria deja claro que los 'total looks' van a ser una de las grandes tendencias de la temporada. Si bien el tono que ha escogido es un tanto frío para la primavera, la actriz es consciente de que este tipo de colores combinan a la perfección con su tono de piel y puede hacerlos funcionar tanto en las estaciones más cálidas, como en invierno.

Si hay que poner algún "pero" al look, es sin duda el peinado. Los moños bajos suman años y no resultan tan favorecedores como los altos. No obstante, la artista lo compensa con un ahumado ascendente, consiguiendo levantar visualmente el rostro.

Zendaya y el detalle más tendencia de la temporada

Su look ha sido tan impactante que casi se nos pasa un detalle por alto y es que, si nos fijamos en sus manos, Zendaya lleva la gran tendencia de la temporada y no son sus anillos.

La actriz ha pintado sus uñas de color lavanda, el tono más deseado de la primavera que podemos encontrar por todas partes. Desde la ropa hasta el maquillaje, el lila se ha apoderado de nuestras vidas, enamorando incluso a aquellas personas que odiaban el morado.

Este esmalte de unas lo hemos podido ver en la pasarela de muchas formas, sin embargo, para rendir homenaje a 'Euphoria', nos quedamos con la propuesta de Christian Cowan para su colección otoño-invierno 22/23, con apliques dorados para añadir ese extra más divertido a nuestro día a día.