Victoria Federica y su look valorado en 14.000 euros con el que se suma a la tendencia 'old money'

Una de las tendencias que más han estado resonando en redes sociales, sobre todo en TikTok, es el 'old money', un estilo de vestir que imita a las grandes familias de clase alta británicas y estadounidenses donde las prendas clásicas y tradicionales toman el protagonismo, llevando siempre la sofisticación por bandera. Por esto mismo, los tejidos de calidad, los colores neutros, los cortes clásicos y los estampados discretos toman protagonismo, todo bajo el paraguas del lujo silencioso.

En este estilo de vestir no veremos tendencias arriesgadas ni logotipos reconocibles en las prendas, ya que la calidad y el diseño hablan por sí mismos. Un ejemplo de 'old money' es Sofia Richie, que con sus looks 'preppy', sofisticados y atemporales, ha conseguido convertirse en el máximo exponente de esta tendencia. En España, esta tendencia todavía no ha terminado de llegar, pero parece ser que Victoria Federica quiere convertirse en su embajadora.

No hay nada que grite más 'old money' que la monarquía, y la sobrina de la reina Letizia ha hecho gala de la tradición de los Borbones en Instagram, donde nos ha sorprendido con un look clásico —pero con un toque atrevido— valorado en 14.000 euros. Todo a base de lujo silencioso, salvo por un pequeño detalle.

Uno de los deportes que avalan esta estética es, además del polo y el golf, el tenis, por lo que Victoria Federica no se ha querido perder la Mutua Madrid Open, con una de sus fiestas, apostando por esta tendencia que no ha pasado desapercibida en su cuenta de Instagram.

Tras compartir jersey con Lola Lolita en Jerez, donde fue a ver el Premio de MotoGP, la prima de la princesa Leonor se subió a la capital para sorprendernos con un estilismo algo barroco con toques más modernos, tomando como protagonista una blusa blanca de cuello alto de The Label Edition, con un precio de 275 euros. Una de sus particularidades, además de los volantes de estilo lechuguilla, es el gran botón dorado que la cierra y su manga larga ligeramente abullonada. Sin embargo, para traernos al presente, su tejido es ligeramente transparente.

Acompañando a la blusa, se decantó por una falda de cuero natural con doble botonadura con aberturas en los laterales, dándole una vuelta al diseño clásico. De nuevo, la prenda también es de The Label Edition y, en esta ocasión, alcanza un precio de 300 euros.

Enmarcando estas dos piezas, Victoria Federica ha sacado de su armario una gabardina de Burberry. Se trata de uno de los diseños insignia de la firma, con corte recto, cuello en contraste negro y un forro interior con estampado de cuadros. Si bien esta prenda pertenece a colecciones pasadas y ya no se encuentra a la venta, podemos encontrar varios 'trench' similares en la firma británica con un precio de 2.500 euros.

Victoria Federica en la Mutua Madrid Open 2024 @vicmabor

Fue en los zapatos donde dejó el lujo silencioso a un lado, apostando por unas deportivas Adidas Samba Pony Tonal Wales Bonner Cream White, una de las más buscadas de la temporada y casi agotadas, que combinan el color crema con el marrón y con un precio de 700 euros.

En cuanto a los accesorios, el precio se dispara bastante, ya que, por un lado, tenemos el bolso Panthere de Cartier, que está confeccionado en piel de becerro amarilla, adornado por un cierre con forma de serpiente y con un precio de 2.300 euros. Victoria Federica también lleva una pulsera de la misma firma, la icónica pulsera Love en oro amarillo que podemos encontrar por 8.050 euros.

