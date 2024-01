Victoria Beckham diseña el vestido de novia de una de las 'Spice Girls'

Las Spice Girls fueron el primer grupo femenino que se convirtió en todo un fenómeno global que movía masas, llenaba estadios y agotaba entradas en muy poco tiempo. Las artistas británicas se convirtieron en la obsesión de muchas adolescentes de la época, cuyo 'single' Wannabe sigue siendo un himno a día de hoy.

Era la primera vez que las integrantes se convertían en un icono de la cultura pop, añadiéndole a cada una, una personalidad diferente: la deportista, la pija, 'Baby Spice', la pelirroja y 'Scary Spice'. Aunque no estuvieron muchos años en activo, su legado perdurará para siempre.

Tras el reencuentro con la gira Spice World Tour 2019, muchos pensaron que la relación entre las cantantes con Victoria Beckham se había roto, al no participar en este proyecto. Sin embargo, parece ser que estábamos equivocados.

Desde que dejó la música, Victoria Beckham se ha convertido en una diseñadora de fama mundial, con colecciones que no faltan en armarios de grandes estrellas e, incluso, en el de Kate Middleton, por lo que cuando Mel B buscaba una firma para crear su vestido de novia perfecto, lo tuvo claro.

"Victoria ya ha diseñado mi vestido y el de mi mamá. Para mí es un gran honor", explicaba Mel B en el programa Today with Hoda & Jenna. La juez de The X Factor se va a casar con el estilista Rory McPhee en la catedral de St. Paul de Londres, la misma en la que se casó Lady Di con en príncipe Carlos en 1981.

Por suerte, ahí no acaba la cosa, y como ya es habitual entre las novias actuales, la artista podría llevar durante toda la celebración más de un diseño "No creo que sería justo tener sólo uno. Solo debes tener tantos como quieras, al menos tres, ¿verdad?", comentaba con humor.

Aunque todavía no sabemos cómo van a ser los vestidos de novia de la 'exspice girl', su estilo es muy atrevido y llamativo, por lo que es probable que Victoria y Mel B colaboren para poder crear los looks de sus sueños. No obstante, los modelos que confecciona la diseñadora tienden a ser más minimalistas, con tejidos ligeros que envuelven el cuerpo con suavidad y que buscan destacar más a la persona que a la prenda en sí, por lo que podríamos encontrarnos con una simbiosis de ambas.

Victoria Beckham SS24 Spotlight.launchmetrics

Aunque el grupo se separó a principios de los 2000, como decía la canción 'friendship never end' (la amistad nunca acaba), al menos en la relación entre Victoria Beckham y Mel B. Ambas cantantes han subido fotos con mensajes emotivos dirigidos hacia la otra en sus cuentas de Instagram, mostrando que, al menos entre ellas, los rumores de peleas eran falsos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.