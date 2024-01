Taylor Swift se rinde homenaje a sí misma y anuncia su próxima era con su último look 'reputation green'

Reputation es uno de los álbumes favoritos para muchos fans de Taylor Swift, por lo que cuando la cantante anunció las regrabaciones con los 'vault tracks' —canciones que aunque no salieron con el disco original, fueron escritas durante esa era y ahora son rescatadas por la artista—, el público se volvió loco.

Esta histeria se ha visto alimentada por la compositora de Cruel Summer, que es conocida por dejar pistas en absolutamente todo sobre sus nuevos proyectos, ya sea en videoclips, publicaciones de Instagram, reportajes en revistas, looks, o incluso en fotos de su 'merchandising'. Por este motivo, algunos de sus seguidores se han vuelto algo paranoicos y analizan al detalle cada movimiento de Swift para intentar adivinar la fecha de lanzamiento de su álbum más insurrecto.

Teorías aparte, la era Reputation se caracterizó por los looks más grunge y rebeldes de la cantante, pero también por el verde serpiente del que se adueñó tras los ataques hacia ella del clan Kardashian, y lo cierto es que, últimamente, la cantante ha estado utilizando mucho este tono en sus looks, convirtiéndolo en el protagonista de su armario desde que empezó el año.

En los Globos de Oro, Taylor se convirtió en una de las mejores vestidas de la gala con un vestido de lentejuelas en verde lima y escote en la espalda muy sexy de Gucci. Un día después, fue captada por las cámaras en Nueva York llevando también un vestido en este color, esta vez de punto, en un verde botella y con una abertura lateral en la falda. Sin embargo, la pista definitiva de que está apunto de anunciar la salida de la próxima regrabación nos la dio anoche mientras cenaba con Blake Lively.

El vestido de terciopelo verde de Taylor Swift Getty Images

No es raro ver a la actriz saliendo a cenar con la nueva reina del pop, y es que desde hace años tienen una amistad muy estrecha (Taylor escribió varias canciones cuyos protagonistas tienen los nombres de los hijos de Blake y Ryan Reynolds) y, en esta ocasión, la artista no solo nos ha dado un look inspiración, sino que se rinde homenaje a sí misma y anticipa una nueva era.

Swift fue captada por las cámaras saliendo de un restaurante de Nueva York con un minivestido verde de terciopelo en verde esmeralda y manga larga, combinado con unas botas altas marrones de Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier y con estampado gráfico con un precio de 1.995 euros.

En las tres veces que ha aparecido Taylor Swift en público, ha llevado looks que hacen referencia a Reputation, por lo que no es tan descabellado pensar que queda muy poco para que la cantante anuncie la fecha de esta nueva regrabación.

