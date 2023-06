De Taylor Swift a Jennifer Lopez: repasamos los 'beauty looks' más icónicos de las famosas para recrearlos

Muchas 'celebrities' nos impactan por sus looks o su belleza, pero pocas acaban siendo icónicas por un rasgo que las caracteriza. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Jennifer Aniston. La actriz presume de una de las melenas más copiadas hasta la fecha y fue tan popular que incluso le dieron su nombre al corte, o, al menos, el nombre de su personaje en Friends (Rachel), que es dónde se hizo popular.

Sin embargo, no es la única a la que le copian los looks (ni de lejos) y es que, aunque ahora tenemos a las 'influencers', en realidad siguen siendo las estrellas las que marcan las tendencias de la temporada. Que si Jenna Ortega con su bob, la coleta de Ariana Grande o el pelirrojo de Sophie Turner.

Sin embargo, de entre todas ellas destacan 7 mujeres cuyos looks atemporales han conseguido que siempre estén de moda, asociando esa parte de su look a su imagen para siempre. Taylor Swift, Jennifer López y Penélope Cruz son algunas y aquí te desvelamos los trucos para conseguir sus mismos 'beauty looks' con éxito.

Las piernas de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y sus piernas Dimitrios Kambouris

Jennifer Lopez es una de las cantantes con más talento sobre los escenarios. No solo sabe cantar y bailar sin perder el ritmo en ningún momento, también ha sabido abrirse camino en el mundo de la actuación protagonizando todo tipo de comedias románticas y dramas.

Si hay una parte que nos encanta de ella, son sin duda sus piernas. Además de tenerlas torneadas y trabajadas, siempre tienen un tono y un brillo que las hace ver perfectas. La actriz siempre presume de ellas en conciertos y alfombras rojas, y uno de sus secretos es el maquillaje para piernas.

Hace un par de años Kim Kardashian desveló que ella se maquillaba las piernas para tratar su psoriasis con una crema bastante espesa. Sin embargo, si queremos copiar el look de J.Lo, lo mejor es optar por un producto en spray, como el Airbrush Legs de Sally Hansen (12,95 €). Este producto crea un 'efecto media' que ayuda a cubrir cualquier marca o variz, además de dar un tono uniforme a las piernas y envolverlas en una capa de brillo que no transfiere.

'Airbrush Legs' de Sally Hansen Cortesía

Los labios rojos de Taylor Swift

Los labios rojos de Taylor Swift son icónicos FilmMagic / Getty

Taylor Swift es una mujer imparable, no solo no para de cosechar éxitos y liderar las listas de todo el mundo (incluso con las regrabaciones de hace más de 10 años), también por su estética. No por nada en el mundo anglosajón la llaman 'Blondie' (rubia).

Además de su melena rubia, otra de sus señas de identidad son los labios rojos con los que conseguía ese estilo 'vintage'. Ahora, ha cambiado tanto de estilo musical como de apariencia, pero todavía conserva estos labiales que no para de ponerse. Entre sus favoritos (y el que lleva en la fotografía) está el tono Elson 4 de la gama Liquilust de la línea 'beauty' de Pat McGrath Labs (36,16 €).

A la hora de aplicarlo, Taylor Swift incide mucho en definir sus labios, marcando sobre todo el arco de cupido. Para que nos quede perfecto, lo mejor es recurrir primero a un delineador de labios en el mismo tono.

Labial en el tono 'Elson 4' de la gama 'Liquilust' de Pat McGrath Labs Cortesía

Las ondas surferas de Jennifer Lawrence

Una de las partes más envidiadas de Jennifer Lawrence es su pelo Getty Images

Otra rubia icónica es Jennifer Lawrence, que desde que la conocimos en Los Juegos del Hambre nos hemos quedado prendadas de sus ondas surferas. Aunque alguna vez que otra lo ha llevado liso (que, dicho sea de paso, también le sienta realmente bien), todos la relacionamos con su melena midi ondulada.

Esto se consigue mediante capas ligeras, que forman unas ondas muy suaves que le dan un nuevo movimiento al pelo. "Se trata de dejar una sensación un tanto etérea de la melena. Para conseguirlo, las capas deben aligerar, creando fluidez con un toque retro. Tanto si nos peinamos con la raya a un lado o al medio, el resultado es delicado y con el volumen justo", indica Charo García, de Ilitia Beauty & Science.

Este look lo podemos conseguir de dos formas diferentes: o bien con una plancha o tenacillas si tenemos el pelo liso, o con un spray de sal si tenemos el pelo ondulado. En el caso de la plancha, tendremos que girarla moviendo la muñeca hacia arriba y hacia abajo mientras la deslizamos por el mechón. Si no quieres usar calor, una opción puede ser el Spray Ondulación de Ouai (13,99 €) que, a diferencia de otros, texturiza sin resecar el cabello.

'Spray Ondulación' de Ouai Cortesía

Los ojos ahumados de Penélope Cruz

Penélope Cruz en el Festival de Venecia de 2022 Getty Images

Si hablamos de españolas icónicas, tenemos que nombrar sí o sí a Penélope Cruz. Pese a que la actriz no acostumbra a cambiar de look, su mirada siempre nos mantiene hipnotizados. El secreto, además de unos ojos intensos, es el maquillaje que les acompaña: un sencillo ahumado que les suma potencia, aporta personalidad y combina muy bien con su color de pelo.

Aunque de primeras nos pueda parecer una técnica complicada, lo cierto es que es de las más fáciles que podemos hacer, y aptas para torpes. Lo primero que haremos será marcar la cuenca del ojo con un color café y después la fundiremos con una sombra negra que aplicaremos sólo en el párpado móvil. Le damos fuerza a las pestañas con un lápiz negro y terminamos delineando la línea de agua tanto superior como inferior.

Si no tenemos estas sombras en ninguna paleta o preferimos algo más compacto, lo mejor es optar por cuartetos de sombras, como la paleta de sombras OMBRES G en el tono 940 Royal Jungle de Guerlain (76,99 €). Su pequeño tamaño nos permite llevarla a todas partes y con los cuatro colores que lleva, no necesitarás más.

Paleta de sombras 'OMBRES G' en el tono '940 Royal Jungle' de Guerlain Cortesía

El recogido de Pamela Anderson

El moño de Pamela Anderson es uno de los más copiados Getty Images

Gracias a la serie Pam & Tommy, la generación Z ha descubierto a Pamela Anderson y sus looks que han pasado a la historia. Además de sus conjuntos explosivos, otra de las características más recordadas de la actriz es su melena rubia.

Durante los 90, su pelo fue toda una inspiración y en el 2022 esta musa volvió a estar en todo lo alto gracias a su moño 'messy', al que ni siquiera Kim Kardashian pudo resistirse. "Este recogido se inspira en los moños que solía lucir la actriz en los 90. Altos, voluminosos y con mechones sueltos cerca del rostro, pero, también, del moño. Se puede lucir con distintas versiones, la más auténtica dejaba caer las puntas onduladas por toda la cabeza con un acabado tan preparado como desenfadado", comenta Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz.

La mejor forma de lograrlo es rizando el cabello de medios a puntas y cardar en la coronilla, para darse ese extra de volumen. Después de peinar ligeramente las ondas para deshacerlas un poco, se recoge la capa de arriba y se asegura con unas horquillas de forma que los rizos caigan sobre la cabeza. Después, se van acomodando el resto de mechones y lo fijamos todo con laca, como la Working Hairspray de Authentic Beauty Concept (29,30 €).

El delineado de labios de Ester Expósito

Los labios carnosos de Ester Expósito Getty Images

Volviendo otra vez a España, nos encontramos con Ester Expósito y sus bonitos labios que levantan pasiones. Al igual que Taylor Swift, tiene la boca muy definida, pero ella prioriza el delineador por encima de cualquier pintalabios.

Para conseguir esa boca, es muy importante cómo y cuánto delineamos, y es que la actriz solo sobrepasa su labio natural apenas unos milímetros. Para conseguir esa carnosidad y definición, repasa por completo el labio de arriba, enfatizando tanto el arco de cupido como las comisuras. En el labio de abajo, por otra parte, solo delinea la parte central, consiguiendo así más volumen.

Para un efecto muy natural, como el de Expósito, nos decantamos por un color muy parecido al de nuestro labio. Uno que triunfa en redes es el tono 503 de los Automatic Lip Pencil de 3INA (12,95 €), con un color 'nude' que se adapta a todos los colores de labios, muy pigmentado y de larga duración.

Tono 503 de los 'Automatic Lip Pencil' de 3INA Cortesía

Los ojos de Bella Hadid

Los ojos de Bella Hadid son los más deseados Getty Images

En cuanto a miradas, es Bella Hadid la que deja a todos hipnotizados. Además de unos preciosos ojos verdes, la modelo inspira con su forma, siendo ella la que popularizó los conocidos 'foxy eyes'.

Aunque muchas veces esto se consigue mediante la cirugía, existe una forma de emularlo con el maquillaje gracias a los 'eyeliners'. Lo único que tenemos que hacer es un 'cat-eye' en dirección a la sien y marcar el lagrimal con el mismo delineador, de forma que parezcan más largos y rasgados.

Los delineadores en rotulador hacen que esta técnica sea mucho más sencilla de hacer y, si queremos ser más preciosos, deben tener la punta fina, como el Epic Ink Liner de Nyx (10,45 €). Este 'eyeliner' nos permite tener mucha precisión en un color negro muy intenso. Además, su punta de fieltro es a prueba de goteo.

Epic Ink Liner de NYX. Primor

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.