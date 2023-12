El 'little black dress' más sexy y original de Taylor Swift para celebrar su cumpleaños con amigas

El 13 de diciembre es uno de los días más especiales en el calendario de las swifties, fecha en la que Taylor Swift cumple años. La artista celebraba ayer sus 34 vueltas al sol, rodeada de sus mejores amigos (con la ausencia de Travis Kelce y Selena Gomez) en Nueva York mientras se toma un merecido descanso de The Eras Tour, que retomará en febrero del 2024 en Tokio.

Tras ser escogida por la revista Time como Persona del Año y comparada con Elvis Presley, Madonna y Michael Jackson, muchos ya están comenzando a nombrar a Taylor como la nueva reina del pop, y es que los números hablan por sí solos.

Los datos ofrecidos por Pollstar hablan de una recaudación de 1.004 millones de dólares en su tour mundial, superando los 939 millones con los que Elton John se mantenía en lo alto de la cima y superando el récord del británico. Además, la compositora de 1989 y Speak Now superó este año los 26.000 millones de reproducciones en Spotify y 109.846.558 oyentes mensuales, convirtiéndose en la artista n.º 1 en la plataforma de música.

El vestido más sexy y original de Taylor

El fenómeno Taylor Swift ha llegado hasta el mundo de la moda: con un cárdigan especial para todos los album y una estética diferente en cada disco, la artista siempre marca tendencia. Sin embargo, a la rubia (que así es como la llaman sus fans) también le gusta mandar pequeñas pistas en su vestuario y parece que el look de su cumpleaños es una de ellas.

El look de Taylor Swift en su 34º cumpleaños Getty Images

La artista llegó a la discoteca The Box junto a Blake Lively llevando un look que, si bien en un momento podría despistar con su era Midnights, dice más de lo que parece. Se trata de un 'LBD' (minivestido negro) de la firma Clio Peppiatt que, en cuanto se vio a Taylor con él, se agotó al instante, pese a que su precio sea 2.100 euros.

El vestido está adornado con cuentas y cristales de Swarovski que, antes de aplicarlos, el diseñador dibuja a mano los motivos de estrellas y lunas del vestido Lucina de la firma. Con un diseño entallado, está confeccionado con malla elástica en cuatro direcciones, por lo que no inhibirá el movimiento cuando lleguemos a la pista de baile.

Swift lo acompañó con unas sandalias de plataforma en terciopelo negro, un abrigo de estilo peluche a tono con el look, un bolso de cristales a juego con el conjunto y accesorios de diamantes, haciéndola ver Bejeweled (enjoyada).

Los 'easter eggs' en el cumpleaños de Taylor Swift

Parece ser que en el cumpleaños de la compositora de Anti-hero, el 'dress code' seleccionado para la ocasión fue el negro, un color muy especial si nos adentramos en la historia de la cantante. A Taylor le encanta dejar 'easter eggs' a sus fans para anunciar de forma secreta y anticipada sus últimos proyectos y parece que no ha dejado pasar esta oportunidad para hacerlo.

Estos dos últimos años, Swift ha estado muy ocupada con Midnights, su último álbum de estudio y The Eras Tour, sin embargo, las regrabaciones de sus discos antiguos también han ocupado gran parte de su tiempo, para alegría de sus seguidores.

El look 'Reputation' de Taylor Swift en 'The Eras Tour' Getty Images

Después de Fearless TV, Red TV, Speak Now TV y 1989 TV, sus fans están esperando impacientemente Reputation TV, el álbum con el que Taylor Swift renació de sus cenizas y volvió a conquistar la industria musical. Tras anunciar en su reportaje de la revista Time que las canciones From the Vault iban a ser increíbles, los fanáticos de la cantante de Nashville no paran de buscar pistas para saber cuando va a ser el lanzamiento.

Si bien el estampado de lunas y estrellas en su vestido pueden despistar, los detalles plateados, el cuero del vestido de Blake Lively y todos los asistentes a la fiesta vestidos de negro, nos revela que la salida de la regrabación de Reputation está cada vez más cerca.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.