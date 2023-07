El vestido de Paula Echevarría que ha escandalizado a sus seguidores de Instagram

Esta semana, Marbella desplegó su espíritu más solidario con la gala benéfica de la Global Gift Foundation, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en España y tiene como objetivo crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias necesitadas.

Para recaudar fondos, la fundación invitó a grandes celebridades internacionales, como Miguel Bosé, Eva Longoria, Paula Pérez (Miss Mundo España 2022), Brigitte Nielsen y Leen beat, entre otros. Quien también se dejó ver por allí fue Paula Echevarría, que colaboró con el proyecto Casa Ángeles con el objetivo de favorecer el desarrollo, la autonomía y el bienestar (tanto físico como mental) de niños y jóvenes con necesidades especiales a través de una atención integral.

La gala tuvo lugar en el hotel Don Pepe, Gran Meliá, uno de los favoritos de la actriz, tal y como dijo ella misma a través de las redes sociales: "Ayer pasamos una noche increíble, en uno de mis lugares favoritos, el hotel Don Pepe, Gran Meliá en Marbella y rodeada de amigos... pero lo más importante, colaborando con la Global Gift Foundation para que proyectos tan maravillosos como Casa Ángeles sigan adelante con más fuerza que nunca".

Para esta ocasión tan especial, Paula dejó atrás sus looks sencillos para darlo todo con un vestido de gala firmado por una de las mejores diseñadoras españolas que, además, ganó el premio a la mejor colección de la pasada Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: Isabel Sanchís.

Se trata de uno de los diseños que la firma presentó en su colección otoño-invierno 23/24, de escote halter, 'cut-outs' en la cintura, aberturas laterales y un adorno de serpiente plateada justo en el centro del pecho. Al vestido lo acompañó con unas sandalias plateadas de Lodi, un 'clutch' negro de Yliana Yepez y joyas de Del Páramo Vintage Joyas.

Pese a ser un modelo muy favorecedor para la actriz, en el que presume de tipazo y abdominales de acero, no todo el mundo ha visto con buenos ojos el look de Paula, que han tachado de vulgar, mal gusto y poca clase al mostrar algo más de piel de la que nos tiene acostumbrados.

Si bien es cierto que la 'influencer' suele llevar estilismos más dulces u delicados para su día a día u ocasiones algo más especiales, una gala necesita de un toque más de glamour y Echevarría optó por este modelo tan atrevido con el que se sentía realmente cómoda.

Isabel Sanchis FW23 Biel Sol

Mientras que una parte de la sección de comentarios de la publicación de Instagram se llenaba de halagos, la otra no era tan amable, dejando varias críticas como estas: "Vestido 10 en vulgaridad", "qué vestido más feo y choni con todo mi respeto... no me gusta ese estilo" o "sin ánimo de ofender, el vestido no queda bien ni elegante por muy buen cuerpo trabajado que se tenga, enseña demasiado y se intuye su desnudez".

Sin embargo, estos comentarios no han disgustado a Paula lo más mínimo, pues ha disfrutado de una noche ideal y de un vestido de infarto. Un look que esperamos que vuelva a repetir.

