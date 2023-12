El vestido de Lidl efecto vientre plano perfecto para Nochevieja por 15 euros

A estas alturas es probable que tengas todos los detalles de Nochevieja más que cerrados: desde la decoración de la mesa navideña al envase en el que colocarás las doce uvas, tradicionales en España, pasando, por supuesto, por el 'outfit' de fiesta que piensas lucir. No obstante, puede que seas una de esas personas que dejan todo para el último momento o que no hayas tenido tiempo de mirarte un vestido con el que empezar con buen pie el año. No te preocupes porque, desde 20deCompras, te damos la solución: está en Lidl y puede ser tuya por menos de 15 €.

Como lo oyes. La famosa cadena de supermercados ha conseguido hacerse un hueco también en el sector textil y sus propuestas poco o nada tienen que envidiar a la de otras marcas de moda más populares. Así, con el lanzamiento de su línea de fiesta Esmara by Lidl consolida su papel como una firma en la que también podemos encontrar grandes diseños y, en esta ocasión, ni más ni menos, que para despedir el año a lo grande.

La prenda en cuestión, que todavía estás a tiempo de incluir en tu armario para ponértela en una noche tan especial como Nochevieja, se basa en un favorecedor vestido que estiliza la figura como ningún otro, es cómodo, muy elegante y, además, del todo asequible.

El vestido más ideal de Lidl para despedir el año

Vestido en tejido de lúrex de Lidl. Lidl

Estamos ante un diseño capaz de adaptarse a distintos tipos de cuerpo gracias a su tejido elástico confeccionado en lúrex. Una tela que, además de aportar ese clásico brillo tan propio de la última noche del año, permite realzar las curvas naturales del cuerpo, disimulando aquellas zonas que nos suele gustar menos enseñar. Este efecto se potencia, además, con el fruncido cruzado que posee el vestido en la zona del abdomen, creando una falsa falda con nudo muy sofisticada.

Por si todo esto fuese poco, se trata de una prenda idónea para Nochevieja porque es de manga larga, lo que te permitirá hacer frente a las bajas temperaturas tan propias de esta época en cualquier parte de España, si tienes pensado salir de fiesta o desplazarte de madrugada.

Look de la colección de fiesta de Lidl by Esmara. Lidl

Para combinarlo, no tienes más que tener en cuenta su espectacular color champán y optar por complementos discretos a juego que le brinden todo el protagonismo o decantarte por el contraste eligiendo los tonos metalizados en plata para tus zapatos, pulseras o pendientes.

Lo lleves como lo lleves, la realidad es que por menos de 15 euros es una compra de última hora acertadísima y que, más allá de solucionarte el look de Nochevieja rápidamente, te hará brillar y presumir de estilo.

Vestido de lúrex en gris de Lidl. Lidl

Por último, tenemos que avisarte. Si por la razón que sea el tono champán del vestido de Lidl no termina de convencerte, no sufras. Un modelo muy similar en el mismo tejido de lúrex, pero sin el fruncido de la cintura, está disponible en su tienda online, solo que en un color grisáceo ideal. No lo pienses y ficha cualquiera de los dos cuanto antes.

