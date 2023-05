Las veces que Carolina Herrera ha vestido a Tamara Falcó antes de su boda

Si la boda de Tamara Falcó fuera una película, sin duda sería una tragicomedia. A los 3 días (contados) de comprometerse, se reveló que su prometido le había engañado; a los cuatro meses, una bonita reconciliación en Navidad y ahora, a 54 días de su boda, se queda sin vestido de novia porque "las diseñadoras se niegan a plagiar un traje que no es suyo".

Después de un contundente comunicado por parte de Sophie et Voilà, Tamara se vio obligada a defenderse y contar su versión de la historia en El Hormiguero: "Empezamos con estas diseñadoras y yo tenía en mente un vestido que había visto hace un montón. Todo comenzó cuando le recomendé uno a mi hermana y a ella no le gustó. Estas chicas [las diseñadoras de Sophie et Voilà] vinieron a casa de mi madre, me dijeron que les encantó la inspiración y me dijeron: 'Te lo hacemos'. En cuanto lo conté en El Hormiguero y dije la palabra 'inspiración' empezó a haber mucha tensión".

Finalmente, tanto la marca como la marquesa rompieron el contrato, por lo que Tamara ahora tiene que buscar un nuevo vestido en tiempo récord. En enero, ya pronosticamos que sería Carolina Herrera quien vestiría a Falcó el día de su boda y no nos equivocamos. Este fin de semana aterrizaba en Nueva York para ir a la tienda de la diseñadora venezolana, quien se encargará de su nuevo vestido de novia.

Carolina Herrera es una de las firmas favoritas de la Marquesa de Griñón y no es la primera vez que va a la tienda neoyorkina a ver looks nupciales. En su 'docureality' le gastó una broma a su madre mirando estos vestidos e insinuando que se iba a casar con Íñigo (algo que casi infarta a Isabel Preysler), pero parece ser que ahora se ha hecho realidad. Este romance entre Tamara y Herrera transciende en el tiempo, y es que ya la ha vestido en varias ocasiones.

En la semana de la moda de Nueva York

Tamara Falcó en la semana de la moda de Nueva York Getty Images

Para la semana de la moda de Nueva York, Tamara no solo llevó un 'total look' de Carolina Herrera, es que fue una de las invitadas de honor a su desfile. La marquesa pisó la gran manzana con un estilismo atrevido que mezclaba estampados, pero que supo defender: un jersey con estampado de cebra, una falda de lunares y una bandolera amarilla. 'Un outfit' con el que Falcó se sintió muy cómoda en el país americano.

En el Festival de cine de San Sebastián

Tamara Falcó en el Festival de cine de San Sebastián Getty Images

En el 2020 fue una de las invitadas al preestreno de Oso en el Festival de cine de San Sebastián y para ello volvió a confiar en Carolina Herrera no 1, sino 2 veces. La primera fue a su llegada al hotel Maria Cristina, donde llevó un traje rojo sencillo con una camiseta de algodón blanca y unas deportivas. Un look perfecto para el día y para ir a la oficina. Por la noche, la cosa cambia y posó en la alfombra roja con un top 'strapless' de popelín negro en forma de lazos y unos pantalones de vestir a juego.

En una fiesta

Tamara Falcó en una fiesta NurPhoto via Getty Images

Otro 'total look' de la firma (y también de lunares) lo llevó a una fiesta benéfica en el 2020, con un traje de tres piezas formado por chaqueta sastre, pantalón recto y blusa de seda. Como complemento, llevó un bolso negro de piel de Carolina Herrera.

En la inauguración de una tienda

Tamara falcó en la inauguración de Folli Follie Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Mezclar estampados es lo suyo y es que en el 2014 ya la vimos hacerlo en la inauguración de Folli Follie con un vestido de Carolina Herrera por encima de la rodilla de estampado de pata de gallo en la falda y príncipe de gales en la parte de arriba.

