Tamara Falcó se casa: este podría ser el lujoso vestido de la boda más 'pija' del año

Ayer, Tamara Falcó soltó la noticia que todos estábamos esperando: la marquesa de Griñón se casa. Primero en su cuenta de Instagram y más tarde en El Hormiguero, la socialité presumió de un anillo de compromiso muy poco convencional.

Se trata de un anillo de tres diamantes en forma de lágrima que se unen por la parte de detrás, abrazando el dedo. En su visita al programa de Pablo Motos, también adelantó la fecha de la boda: “Tenemos fecha, nos casaremos el 17 de junio. Si todo va bien, estamos súper contentos, nuestras familias felices y ojalá comamos perdices. Será en casa de mi padre, es un sitio muy romántico y significa mucho o sea que allí”.

Este año se está convirtiendo en uno de los mejores que ha vivido la marquesa: se estrena su propia serie, abre El Rincón (su propio restaurante) y el amor de su vida le ha pedido matrimonio.

"Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", expresa Tamara en Instagram.

Para anunciar la noticia, Tamara Falcó escogió un look muy potente con hombreras y escote cruzado, todo en color negro, algo un poco inusual en ella. La marquesa siempre suele llevar vestidos o conjuntos muy dulces

No obstante, el motivo por el que estamos escribiendo este artículo no es otro que la incógnita del vestido (o vestidos) que pueda llevar Tamara Falcó en un día tan especial. Durante la docuserie La Maquesa, la hija de Isabel Preysler dejó claro que si se casaba algún día, sería con uno de los diseños de Carolina Herrera y no la podemos culpar. La diseñadora venezolana destaca por ser clásica, con clase y sofisticada, cualidades con las que siempre impregna sus creaciones.

Las tendencias para el año que viene en clave 'bridal' nos sorprenden con flores coloridas, lazos, escotes pronunciados, cierto aire retro, escote bardot y capas, pero como ya sabemos, Falcó huirá de todo esto y encargará personalmente a Carolina Herrera varios diseños completamente personalizados.

Para la ceremonia

Evidentemente, la marquesa de Griñón no se casará en otro sitio que no sea una iglesia. La religión es un pilar fundamental en su vida, por lo que el vestido será apropiado para este tipo de ceremonia. Aunque el protocolo eclesiástico se ha relajado, veremos un look nupcial bastante recatado.

Esta tendencia la hemos visto en las bodas de este verano de nuestras 'influencers' favoritas, como Teresa Andrés Gonzalvo, con un vestido de manga larga y con un escote en forma de trapecio que se remataba en unas hombreras marcadas, en el que apenas se veía su piel.

Vestido 'Rafaela' de la colección primavera-verano 2022 bridal de CH Cortesía

En la colección de primavera-verano 22 de novias de Carolina Herrera solo vimos diseños de escote palabra de honor o con los hombros al descubierto. Sin embargo, en una de las fotografías la diseñadora añadió unas mangas, pero sospechamos que la marquesa se decantará por un diseño más elevado y pomposo, con una larga cola y algo ajustado al cuerpo, al estilo de las 'royals' actuales como Meghan Markle.

Para la fiesta

Si para la ceremonia el vestido será más bien recatado, para la fiesta y el banquete podríamos ver a Tamara Falcó con un vestido parecido a uno de los últimos looks de la colección primavera-verano 23 de Carolina Herrera, eso sí, en blanco.

La socialité es muy fan de las mangas abullonadas y los vestidos con volumen, por lo que es probable que acabe eligiendo uno de estos cuando ya haya salido de la iglesia convertida en la mujer de Íñigo Onieva.

Carolina Herrera. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Todavía queda casi un año para el enlace, pero ya se ha convertido en uno de los más esperados de la temporada. ¿Habremos acertado con nuestra predicción o Tamara Falcó acabará por sorprendernos? Tendremos que esperar al 17 de junio del 2023 para saberlo.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.