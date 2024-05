Los vaqueros 'manchados' de orina que cuestan más de 700 euros y han agotado los amantes de la moda

El mundo de la moda no deja de sorprendernos. Entre tanta evolución estilística y exposición, los diseños sufren transformaciones que a veces elevan el grito al cielo. Es lo que ha ocurrido con la última tendencia viral: unos vaqueros manchados de orina. Pese a que algunos amantes de los jeans se han llevado las manos a la cabeza ante tal creatividad de la firma Jordanluca, otros no han podido más que relatar lo absurdo de estos pantalones. Y ya no solo por la estampa que simula el cerco de orina, también porque a pesar de su elevado precio, se han agotado.

La redes sociales tampoco se quedan atrás en cuanto a sorpresas, pues con su poder de viralización puede hacer de algo pasado toda una tendencia. Los polémicos pantalones de Jordanluca no son algo nuevo, de hecho, fueron presentados en la pasada colección de otoño e invierno 2023 de la Semana de la Moda en Milán. En aquel momento pareció no llamar tanto la atención como si lo ha hecho ahora a través de plataformas como X, antes Twitter. Los usuarios no han dado crédito a ver cómo estos pantalones han conseguido colgar el cartel de sold out.

Así es el polémico vaquero que simula un cerco de orina

Es un artículo cuanto menos extravagante, pero parece haberse hecho con unos cuantos adeptos. Estos jeans de la firma que nació en 2018 han recibido el nombre 'Stain Stonewash' y para la marca no simula un cerco de orina, sino una mancha de lavado a la piedra. Así lo describen en su propia página web, en el que también destacan que se trata de un pantalón de talle alto, pernera cónica y detalles bordados en cada bolsillo trasero.

Sin embargo, para los usuarios la mancha es muy similar a la que deja las fugas de orina en la tela tejana. Aun así, esto no parece haber sido un problema para los amantes de la moda, ya que el pantalón que partía con un precio original de uno 756 euros, fue rebajado a 500 euros según el paso de las temporadas y ahora se encuentra totalmente agotado.

Jordanluca: una firma que no es convencional

Collar de pinchos XXL de Jordanluca. JORDANLUCA

Para los conocedores de esta marca puede que esta licencia creativa no les resultara demasiado bochornosa. Y, es que, la marca italiana liderada por Jordan Bowen y Luca Marchetto no realizan precisamente lo que son diseños convencionales. Ambos diseñan tanto para hombres como para mujeres y en su catálogo se pueden descubrir otras tantas prendas tan extravagantes como este vaquero con mancha en la entrepierna.

Por ejemplo, se pueden encontrar otros pantalones con cremalleras horizontales, faldas y vestidos masculinos de encaje y transparencias e incluso accesorios XXL como su impresionante gargantilla de pinchos. Toda una prueba de que desde Jordanluca manejan el trampantojo a su gusto.

