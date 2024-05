¿Qué es una 'Midlife coach'? La última tendencia entre las 'celebrities' de más de 50

Cuando Cindy Crawford confesó contar con una midlife coach, es decir, con una coach cuyos servicios estaban especializados en atender las necesidades de las mujeres que han llegado a la denominada "mediana edad", nos preguntamos si esta figura era realmente necesaria. Para resolver el enigma, hemos contactado con diferentes coaches especializadas en abordar las cuestiones que preocupan a las mujeres desde diferentes lugares, tanto desde el fitness, como desde la menopausia.

¿Es la crisis de la mediana edad un mito?

"Al llegar a la etapa de la madurez (alrededor de los 50 años), se producen muchos cambios a nivel físico, mental y emocional en las mujeres y se abren varios frentes que pueden generar inestabilidad y llevar a una crisis personal, conocida comúnmente como la "crisis de la mediana edad". Considero que el trabajo de los coaches es acompañar a las mujeres en este momento determinante de sus vidas, y guiarlas con empatía y conocimiento, a vivir esta etapa de transición desde la plenitud y el bienestar", explica a Mujer.es Valeria Espinosa, 'Midlife Transition Coach' y 'Menopause Health Coach'.

"Una midlife coach apoya a las mujeres en el proceso de cambio que se experimenta nivel físico y emocional al bordear los 50 años. Adicionalmente a estos cambios, hay factores externos que también afectan a las mujeres en esta etapa, como el estrés y la urgencia de la vida diaria, situaciones o eventos de vida a nivel personal ó profesional y la falta de un estilo de vida basado en hábitos saludables, los cuales también tienen un impacto en la salud de las personas", señala.

Si no hay crisis de la mediana edad es en parte porque no tienes tiempo de tenerla

Pero cuidado: en 'Midlife, Redefined: Better, Bolder, Brighter’ la midlife coach Alana Kirk asegura que no hay ninguna crisis de la mediana edad. "Y si no la hay, en parte no es necesario preparar la cena y no tienes tiempo", bromea en su libro, en el que explica que aunque el término fue acuñado en 1965 por el psicoanalista Elliott Jaques, investigaciones posteriores lo han desacreditado.

"Sin embargo, hay una crisis en la mediana edad que se produce cuando las expectativas se cruzan con la realidad. Hay una curva de felicidad en forma de U que muestra que nuestra felicidad en la juventud cae en la mediana edad y vuelve a crecer en años posteriores. La mayoría de las investigaciones se han centrado en los hombres (¡qué sorpresa!), pero afortunadamente, las mujeres están siendo poco a poco analizadas como personas por derecho propio y ahora se está investigando el impacto de los enormes cambios relacionados con la menopausia y los roles como madres", advierte.

La perspectiva de la salud

Como las mujeres de mediana edad se enfrentan a desafíos únicos cuando se trata de perder peso y controlar el estrés, y al encontrar serias dificultades a la hora de volcarse en el autocuidado a causa de los cambios hormonales, las agendas ocupadas, las exigencias de la vida familiar y el trabajo, Edwina Jenner, Health Coach, ha elaborado un programa especializado para atender a las necesidades de las mujeres en la mediana edad.

Sarah Jessica Parker en 'And just like that' HBO

"Las mujeres tienden a ser los vasos emocionales de la familia y sus propias necesidades se olvidan, ya que muchas veces no hay tiempo ni dinero para priorizar su salud. Por lo general, tampoco saben por dónde empezar, ya que hay muchos consejos sobre salud y bienestar disponibles. Puede que no sea fácil encontrarle sentido a todo esto", explica.

Una coach puede ayudar a implementar cambios para mejorar su calidad de vida y reducir el agobio

"Aquí es donde una coach de salud puede resultar esencial, pues puede ayudar a las mujeres a mejorar sus elecciones dietéticas, a aumentar su actividad física de una manera que disfrute y ayudar a que encuentre formas de controlar el estrés, mejorar la calidad de su sueño e introducir hábitos más saludables para respaldar su vida ocupada. Desde cambiar su forma de pensar hasta reconectarse con sus valores o aprender habilidades de atención plena, una coach puede ayudar a implementar cambios para mejorar su calidad de vida y reducir el agobio", asegura.

Por descontado, no duda en señalar que la montaña rusa hormonal de la menopausia puede causar muchos efectos secundarios, que podrían incluir alteraciones del sueño, cambios de humor, ansiedad, dolor en las articulaciones y depresión.

La modelo Cindy Crawford, en la alfombra roja de la Gala del MET, en Nueva York. JUSTIN LANE / EFE

La menopausia ha entrado en la charla

"La menopausia no implica sólo cambios físicos, sino que los cambios hormonales que provocan estos cambios físicos tan conocidos (sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, disminución de la libido) afectan también a nuestras emociones al alterar algunos neuro transmisores, lo que puede hacer que experimentemos cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, tristeza, baja autoestima e incluso depresión.

El coaching nos ayuda a enfocarnos en el presente, a ver el lado bueno de las cosas, a no dejarnos llevar por los problemas y buscar soluciones, mejorando nuestra autoestima y haciéndonos sentir mejor y más felices. Esto puede minimizar todos estos síntomas psicológicos negativos asociados a la menopausia, lo que a su vez reducirá los síntomas físicos y nos ayudará a cuidarnos mejor y llevar un estilo de vida más saludable que ayudará a disminuir los síntomas físicos de la menopausia y reducir las consecuencias negativas en nuestra salud de la misma", explica el equipo de El Instituto de la Menopausia.

El coaching te ayudará a cambiar tu perspectiva sobre la menopausia

"El coaching te ayudará a cambiar tu perspectiva sobre la menopausia. En lugar de verla como algo negativo, podrás ver los beneficios y las oportunidades que te brinda esta nueva etapa para desarrollar una mentalidad resiliente y encontrar significado en esta nueva etapa. Un coach de salud o bienestar puede trabajar contigo para desarrollar estrategias para manejar estos síntomas, como cambios en la dieta, incorporación de ejercicio adecuado, técnicas de relajación y manejo del estrés. Además, puede ayudarte a enfocarte en tus necesidades físicas, emocionales y espirituales, fomentando prácticas de auto cuidado como la meditación, la respiración consciente, la gratitud y el tiempo para ti misma", explican.

El mundo le debe una a la mujer de mediana edad

Desde la televisión hasta la literatura quieren poner el foco sobre las mujeres de mediana edad, como ha demostrado ahora la aclamada escritora superventas Marian Keyes, que acaba de publicar 'My favorite mistake'. "En realidad, es una historia de amor de una pareja que está en la mediana edad. Se trata de visibilizar y representar. Los sentimientos no desaparecen cuando cumples 50 o 60 años, y me encanta que las mujeres mayores estén ahora menos silenciadas. Ahora me atrevo a decir cosas que me daba vergüenza decir cuando tenía 20", explicaba a 'Stylist'.

Mientras que por su parte la ficción televisiva siempre ha estado volcada en explorar los vaivenes de la vida de los hombres de mediana edad, como hemos podido ver en series como 'Breaking Bad' y 'Frasier', la pequeña pantalla siempre ha fallado a las mujeres, que ahora, de la mano de series como 'And just like that' y 'The Change', una serie británica cuya protagonista, al adentrarse en la menopausia, decide volcar el tiempo que siempre había dedicado a los demás en sí misma, por fin está dando a las mujeres el lugar que se merecen.

Las mujeres de mediana edad se encuentran en la flor de la vida

"Contrariamente a las representaciones populares, las mujeres de mediana edad se encuentran en la flor de la vida. Pasar por alto este grupo demográfico es perder su talento, experiencia y sabiduría acumulada. Cuanto más los veamos en la pantalla, no sólo tratando de recuperar su juventud perdida, sino simplemente siendo, mejor para la narración y la televisión en general", escribe Fiona Sturges en 'Financial Times'. Si la ficción ha de servir de reflejo de la realidad, parece que por fin las series y el cine se están poniendo las pilas.

Imagen de 'And just like that' HBO

No podemos olvidar que los baches de la mediana edad no son un tema netamente hormonal que afecta a las mujeres en menopausia y a los hombres en la andropausia, sino que como explica Valeria Espinosa, los cambios también se producen a nivel neuronal, lo que hace que la gente desee vivir desde otra perspectiva y generar cambios a un nivel más profundo.

Es el momento perfecto para que vivamos los siguientes años con salud plena haciendo aquello que nos apasiona

"Entender los cambios físicos y buscar un renovado propósito de vida en la madurez es una necesidad que es cada vez más común en la sociedad occidental, porque esta etapa es el momento perfecto, la oportunidad maravillosa que nos da la vida, para que tanto mujeres como hombres vivamos los siguientes años con salud plena haciendo aquello que nos apasiona, que nos mueve el alma y lo que da verdadero sentido a nuestras vidas. Nuestro rol como coaches es de gran responsabilidad, porque desde el conocimiento, la experiencia y la empatía, apoyamos a nuestros clientes a manejar efectivamente estos cambios, lo cual repercute favorablemente en su salud en general y es la clave para alcanzar una vida longeva", aclara.

Ella misma, cuando transitó hacia la menopausia de manera natural a los 44 años, se encontró con muchas preguntas y se dio cuenta de que en realidad, había pocas personas especializadas en el tema que pudieran responderlas. "En el fondo, sentía que estaba navegando sola y a contracorriente una etapa de la vida, sobre la cual tenía muy poco conocimiento y de la cual se hablaba (y todavía se habla) muy poco, ya que es considerada un tabú por la sociedad. Considero que contar con el apoyo y la guía profesional de una persona que conoce en profundidad del tema y que ha transitado por ese camino, ayuda a liberar la carga emocional que implica sobrellevar los síntomas a veces muy agudos que se experimentan en la menopausia y perimenopausia", dice.

"En ningún momento, tratamos de reemplazar la opinión necesaria de un médico especialista, pero ayudamos a las mujeres a conocer mejor de qué se trata esta etapa, cuáles son sus opciones y qué preguntas pueden realizar en la consulta médica. El conocimiento te da poder y te permite tomar decisiones más acertadas sobre cómo vivir esta etapa desde la salud plena, la armonía y el bienestar", asegura.

Contar con un coach a partir de los 40 años puede ser una inversión valiosa en nuestra salud, bienestar y éxito personal y profesional

"El coaching te permite darte cuenta de quién eres, qué deseas hacer y qué es lo que no quieres en tu vida. Te ayuda a tomar decisiones, a empoderarte, a ser más positiva, a mejorar tu productividad, a gestionar tus emociones, a descubrir tus capacidades, a mejorar tu autoestima… En definitiva, a tomar las riendas de tu vida y mejorar tu felicidad", indica por su parte el equipo de El Instituto de la Menopausia, que señala que contar con un coach a partir de los 40 años puede ser una inversión valiosa en nuestra salud, bienestar y éxito personal y profesional, pues considera que puede brindar la guía, el apoyo y las herramientas necesarias para hacer de esta etapa de la vida una experiencia gratificante y llena de logros.

