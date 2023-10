Úrsula Corberó enloquece Instagram al aparecer sin maquillaje y con un bañador de estilo retro que potencia su figura

Descubrimos a Úrsula Corberó gracias a su papel de Ruth en Física o Química, sin embargo, ha sido La casa de papel, serie creada en España, la que ha convertido a la catalana en una actriz internacional, comparando su éxito fuera de nuestras fronteras con el de Penélope Cruz.

Su acogida es tal, que difícilmente descansa entre rodaje y rodaje y, tras el estreno de El cuerpo en llamas, la miniserie de Netflix que narra el 'crimen de la guardia urbana', Corberó ya se encuentra inmersa en su próximo proyecto, del que todavía no sabemos nada.

Lo poco que hemos averiguado es gracias a lo que comparte la actriz por Instagram, demostrando que tiene uno de los mejores trabajos del mundo. Aunque para nosotros ya ha llegado el verdadero clima del otoño, Úrsula sigue en el paraíso, tal y como revelan las últimas fotografías que ha subido a la red social.

"Rodar así pa siempre", así acompañaba la artista a un carrusel de imágenes en las que la vemos disfrutando de los días calurosos y soleados en la playa y junto a una piscina, sin una gota de maquillaje y llevando uno de los bañadores que ya tenemos en nuestra lista de 'must have' para el año que viene.

Úrsula Corberó nunca ha sido amante de los maquillajes recargados, al contrario, siempre ha apostado por un look más sencillo con toques de 'glam' y ahora sabemos el porqué. La actriz no solo tiene una piel perfecta salpicada por sus lunares tan característicos, sino también una belleza natural que no necesita filtros, tal y como nos muestra en su último post de Instagram.

Los secretos de belleza de Úrsula Corberó

Según contó a Vogue, la actriz intenta mantener una rutina de belleza simple y respetuosa con su piel, para ello utiliza exfoliantes para pieles sensibles. Tampoco pueden faltar los tónicos, con los que consigue que los cosméticos que vaya a poner después penetren mejor ni los parches para ojos con los que combate las ojeras. A continuación utiliza el Serum Power Infusing Concentrate de Shiseido, contorno de ojos y crema hidratante.

Uno de los secretos del porqué tiene un cutis tan perfecto es que empezó a los 14 años a cuidárselo, consiguiendo ralentizar el envejecimiento al combatir el estrés oxidativo en la piel desde una edad muy temprana.

El bañador de Úrsula Corberó que más favorece a la figura

Aunque la actriz posee un físico envidiable, a todos nos gustan las prendas que nos favorecen y potencian nuestra figura, como el bañador de estilo retro con el que posaba en su cuenta de Instagram. Se trata del bañador Anemona de la firma española Medina Swimwear, en color verde y con un precio de 400 €.

Bañador Anémona de Medina Swimsuit Medina Swimsuit

Este modelo lo tiene todo para conseguir un 'efecto tipazo'. Por un lado, cuenta con aros en la zona del pecho que consiguen sujetarlo y levantarlo, mientras que el nido de abeja con el cinturón hace que se marque aún más la cintura, consiguiendo una silueta de reloj de arena. Finalmente, el corte de pernera alto da el efecto visual de unas piernas más delgadas y largas. Como toque adicional, el largo escote de la espalda no solo embellece, sino que también crea un efecto 'push up' que consigue levantar los glúteos de forma visual.

