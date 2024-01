Así es Twojeys, la firma de joyas que arrasa del modelo y empresario que relacionan con Aitana

En las últimas horas, el nombre de Biel Juste es uno de los más buscados en internet, ya que algunas revistas del corazón y redes sociales sugieren que el empresario catalán podría ser la nueva pareja de Aitana. Aunque las pruebas son meramente circunstanciales -ambos están en Costa Rica y se ha filtrado un vídeo de ellos hablando en un bar-, ya están apuntando que la cantante habría superado a Sebastián Yatra.

Sin embargo, ¿quién es este chico del que todo el mundo habla? Su nombre completo es Biel Juste Calduch, nació el 5 de febrero de 1997 y es cofundador junto a Joan Margarit de la firma de joyas Twojeys, con la que ya ha abierto su primera tienda internacional en Londres.

Con tan solo 26 años, ya ha entrado en la lista de Forbes de menores de 30 años en la clase europea de 2023, con un reportaje en el que cuenta que esta firma nació gracias a una idea que Biel y Joan tuvieron en un viaje de Las Vegas a Palm Springs, consiguiendo que, en 2019, viera la luz. Desde entonces, sus joyas se han vendido en más de 120 países y, a pesar de estar orientado hacia un público masculino, ha conquistado tanto a hombres como a mujeres.

La plata como protagonista

Con un diseño inspirado en la moda masculina del 2000, el color predominante en todas sus colecciones es el plateado, dando gran importancia a la plata 925. Sin embargo, también podemos encontrarnos con otros materiales que ponen el toque dorado, como el latón chapado oro 18-23 quilates.

Collar 'Icon heart' Twojeys

La firma ha llegado a colaborar con el actor español Manu Ríos, que ha creado la colecciones Trust no one y Love Me, Love Me Not, esta última inspirada en la teatralidad del amor, las diferentes lecturas de una relación y la experiencia de una ruptura amorosa.

El estilo de la ruta 66, con una marcada estética californiana, inspira los diseños de las joyas, hechas a mano en España. Este diseño internacional ha conseguido enamorar a estrellas de todo el mundo, como Dua Lipa, Jared Leto y Jaden Smith,

Una línea de ropa que fascina a Victoria Federica

Sin embargo, la firma no solo se ha quedado en colecciones de joyería, también dieron el salto al 'streetwear' con una nueva línea de ropa unisex inspirada en la moda urbana. En ella, predominan los diseños 'oversize' con colores sólidos en camisetas y sudaderas de algodón lisas. No obstante, también podemos encontrarnos con otros diseños de aire retro, donde el tie-dye, los estampados psicodélicos y la estética 'racing' son los elementos estrella.

Quien ha sido vista últimamente con una de estas prendas ha sido Victoria Federica, que para ir a ver el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, se decantó por uno de los diseños antiguos de sudadera de la firma.

Victoria Federica Instagram

Para esta ocasión, la prima de la princesa Leonor se decantó por un look más 'comfy' y de estilo 'athleisure', haciendo de esta sudadera el protagonista de todo el conjunto. Según nos confirmaron desde Twojeys, fue uno de los primeros diseños que la firma lanzó en enero del 2023 con un precio de 105 euros. Sin embargo, tras el 'rebranding', adaptaron estos modelos a la nueva estética de la marca.

La actual tiene cierto diseño 'oversize', con un algodón pesado y suave, envejecida a mano y teñida en partes para lograr la pieza definitiva. Como el resto de artículos de la marca, está diseñada y hecha en Barcelona. El modelo está completamente agotado, aunque todavía podemos encontrarlo en otros colores.

'Icon Washed Black Hoodie' Twojeys

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.