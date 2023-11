Victoria Federica estrena una sudadera de la firma catalana que más triunfa entre los modernos

La nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía, se ha convertido en una referente de estilo con un papel muy importante dentro de la industria de la moda. Su popularidad comenzó a raíz de adentrarse en el mundo de las redes sociales y, gracias a sus más de 250.000 seguidores actuales en Instagram, la joven de 23 años es considerada como una 'influencer'.

Fichando por la misma agencia de representación que María Pombo, Soy Olivia, Victoria Federica se ha convertido en una de las principales invitadas a los desfiles de las semanas de la moda a nivel internacional. También ha acudido a eventos de prestigio como los Latin Grammy 2023, y ha sido portada de las más prestigiosas cabeceras.

Para todos estos encuentros, la joven dispone de un armario atrevido con piezas de grandes marcas como los vestidos largos y de silueta ajustada. Sin embargo, para el día a día, recurre a un estilo veinteañero donde los pantalones vaqueros y las tendencias del momento cobran especial importancia.

Su estilo ha evolucionado en pocos años, y se ha notado sobre todo en su apuesta por 'looks' más sofisticados. No obstante, su gusto por las prendas 'boho' y el estilo urbano no ha desaparecido. Esto se ha visto comprobado en una de sus 'instastories' de Instagram, donde aparece vestida de forma callejera con prendas básicas y versátiles.

Esta es la sudadera perfecta para las más modernas

Victoria Federica ha llevado la prenda más viral del momento, una apuesta cómoda e informal para ir a ver el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, celebrado en el Circuito Ricardo Tormo. Se trata de una sudadera de color negra y con capucha de la firma Twojeys (Precio: 105 euros) que ha combinado con unos pantalones 'baggy' de color beige y, desgraciadamente, ya no se encuentra disponible.

Victoria Federica Instagram

Es la combinación perfecta para los días que queremos vestir sin mucho esfuerzo, y además, de una marca que se encuentra en pleno auge. Con venta 'online' y tiendas físicas en Madrid y Barcelona, se ha expandido también por la ciudad londinense.

Tratando de seguir la tendencia 'athleisure', algunos actores y cantantes como Jared Leto y Jaden Smith han aparecido llevando esta marca, y modelos como Hailey Bieber se mantienen muy fieles a esta corriente. Se trata de una nueva forma de vestir que surgió a raíz del teletrabajo, y que consiste en mezclar artículos de ropa deportiva con otros con una estética más 'casual'.

La finalidad de esto es crear 'outfits' que sirvan para el día a día, incluso para trabajar, y no necesariamente para hacer deporte. Así es como también nos lo ha demostrado Victoria Federica.

GALERÍA | Los looks de 'it girl' de Victoria Federica

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.