El truco para conseguir las prendas de rebajas que ya se ha agotado según una experta en Zara

Todos los años al final te encuentras con alguien que maldice al cielo porque, después de haber preparado con mucho cariño la cesta de Zara con sus favoritos y espera a que llegue la hora del inicio de las rebajas, a los pocos segundos de entrar ya está todo agotado (lo admitimos, ese alguien somos nosotras). Al final, nos acabamos consolando con las migajas que nos han dejado y juramos que nunca más vamos a volver a comprar en la temporada de descuentos, una mentira que no paramos de repetir en cuanto llegan los descuentos.

Pese a que al final al menos nos vamos un premio de consolación, nos quedamos con la espinita clavada en el corazón por no haber podido conseguir esa prenda que tanto nos gustaba y que jamás volveremos a ver. Sin embargo, parece ser que no hace falta que nos desesperemos, porque todavía podemos hacernos con ella.

En las primeras horas de las ofertas, casi toda la web está prácticamente agotada, sin embargo, parece que el stock nunca se acaba. Esto no es porque hayan añadido nuevas prendas con descuentos, sino que todavía quedan algunas en el almacén y vuelven a reponerlo.

Si pasan un par de días y todavía no sale que vuelve a estar disponible, es que ha sido todo un éxito en ventas y ya no queda nada. No obstante, no hay que desesperar, porque todavía hay una solución y nos la ha chivado nada más y nada menos que Carmeron, "la mujer que más sabe de Zara del mundo".

El truco para conseguir nuestra prenda favorita agotada en las rebajas

Tal y como contó la experta a Mujer.es, el principio de las rebajas es un completo caos. Aprovechando que todo está algo más barato, compramos como pollo sin cabeza, algo que se nos ha metido por los ojos porque nos ha parecido bonito sin mirar nada más.

Todas empezamos el periodo de rebajas con mucha ilusión, pero cuando la emoción baja y está próxima la fecha límite de devolución, la cosa cambia. Según nos comentó la mujer detrás de Devil Wears Zara, cuando ha pasado casi un mes del inicio de las ofertas, muchas personas se arrepienten de estos gastos impulsivos y comienzan a devolver muchas de las prendas que compraron.

A diferencia de otros años, en esta nueva temporada Zara ha comenzado a cobrar por las devoluciones de las prendas rebajadas, por lo que lo más probable es que este stock aumente en las tiendas físicas. Uno de nuestros consejos es que guardes la referencia en la app y consultes la disponibilidad en tienda. Cuando veas que vuelve a estar en un Zara cercano, corre como el viento para que nadie te la quite, porque los favoritos siempre vuelan.

